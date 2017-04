25 апреля 2017 г. Джейкоб Виртшафтер, Гильгамеш Набил | The Washington Times Американские ракетные удары и обучение повстанцев в Сирии вдохнули силы в обновленную армию, сражающуюся с Асадом "В развалинах городка Атареб, бастионе "Свободной сирийской армии" (ССА) в 15 милях к северу от Алеппо, майор Анас Абу Заид говорит, что присвоил в качестве трофеев российские ракеты, поставляемые американцами противотанковые ракеты и другие боеприпасы, чтобы задержать войска сирийского президента Башара Асада", - передают Джейкоб Виртшафтер и Гильгамеш Набил в The Washington Times. - Он говорит, что пора двигаться дальше". "Мы переживали авиаудары каждый день, но теперь некоторые мирные жители возвращаются в Атареб, - сказал майор Абу Заид. - Мы работаем над тем, чтобы устроить в городе гражданское управление, и даже перестраиваем некоторые дома". "Его оптимизм отражает энергию, которая снова появилась у дрогнувшего некогда повстанческого вооруженного формирования после ракетных атак на сирийскую авиабазу, проведенных в этом месяце по приказу президента Трампа после предполагаемого применения Асадом химического оружия против мирных жителей", - говорится в статье. "По словам аналитиков, многого не надо, чтобы склонить баланс на одну или другую сторону мучительного сирийского конфликта. Вот почему американский ракетный удар, при всей его ограниченности, оказал такое влияние, отмечает Альберто Фернандез, отставной специалист по борьбе с терроризмом из Госдепартамента и один из главных экспертов по вопросам возможностей и ограничений многочисленных повстанческих групп в Сирии, - передают журналисты. - Добавьте к этому тот факт, что многократно высмеянные усилия США по обучению боевиков "Свободной сирийской армии" начали приносить дивиденды на поле боя, подкрепленные существенной финансовой помощью от богатых эмиратов Персидского залива, указывает Фернандез". По его словам, "война, которая идет так долго, - это, в основном, война на истощение, и все стороны измотаны". "Фернандез, ныне президент вашингтонского Института по исследованию СМИ Ближнего Востока (Middle East Media Research Institute), сказал: "Те, кто остался от каждой стороны, каждого подразделения или каждой организации, - самые подготовленные, самые умные, самые жестокие и самые способные. Так что вопрос в том: кто останется на ногах последним?" - передает издание. "Слишком часто [ССА] списывали со счетов, хотя не стоило, - полагает Фернандез. - С другой стороны, она была ограничена - как и все остальные - в том, что она могла сделать, до сих пор". Чарльз Листер, старший научный сотрудник в Институте Ближнего Востока, Вашингтон (Middle East Institute), написал в исследовании, опубликованном в ноябре Институтом Брукингса (Brookings Institution): "К концу 2016 года ССА стала представлять собой экспансивное, социально и символически могущественное, но сложное зонтичное движение, состоящее из десятков полуавтономных вооруженных оппозиционных групп, объединенных изначальными умеренными идеями сирийской революции". Листер назвал ССА "краеугольным камнем сирийского умеренно-оппозиционного компонента", передают авторы. Источник: The Washington Times