25 апреля 2018 г. Редакция | The Christian Science Monitor Армянская рапсодия "Во многих странах бывшей советской империи люди все еще живут в страхе перед режимами своих государств", - пишет The Christian Science Monitor в редакционной статье. По мнению издания, до начала текущей недели так определенно было и в Армении. Но 23 апреля армяне "отозвали свое согласие на фактически однопартийную систему и принудили Сержа Саргсяна, который долгое время правил страной, уйти в отставку после его откровенной попытки остаться у власти", говорится в статье. "Бархатная революция" в Армении особенно своевременна, - считают авторы статьи. - В последние годы демократия в бывших коммунистических государствах Европы хиреет, по мнению Freedom House". Армяне "видят, как российский президент Путин с 1999 года держится за власть благодаря политическим уловкам в сочетании с репрессиями. В Армении протестующие говорили, что не хотят, чтобы Саргсян "словчил, как Путин", говорится в статье. "Саргсян ушел, его партия пока остается у власти. Однако энергия перемен в менталитете армян, отбросивших страх, выбила опоры из-под режима. Возможно, людям не откажут в свободе после того, как они восстали, чтобы жить в правде", - заключает издание, отсылая к словам Вацлава Гавела. Источник: The Christian Science Monitor