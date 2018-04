25 апреля 2018 г. Эндрю Кирелл | The Daily Beast Ведущий конкурса "Мисс Вселенная-2013" Томас Робертс подтверждает: Трамп ночевал в Москве Журналист The Daily Beast Эндрю Кирелл публикует сведения, опровергающие слова Трампа о поездке в Москву в 2013 году. В прошлом году за ужином в Белом доме Дональд Трамп в разговоре с директором ФБР Джеймсом Коми затронул вопрос "золотого дождя" - особенно непристойной части разведывательного досье, в которой утверждалось, что в 2013 году Трамп, находясь в Москве на конкурсе "Мисс Вселенная", нанял проституток, чтобы те мочились на кровать в номере отеля. Согласно запискам Коми, Трамп заявлял, что не мог сделать ничего подобного: он "говорил с людьми, которые были с ним в поездке, и они ему напомнили, что он не останавливался ночевать в России". Все имеющиеся свидетельства - от данных по полетам до записей в соцсетях и показаний телохранителя Трампа - говорят об обратном, подчеркивает The Daily Beast. Томас Робертс, который в тот год был ведущим конкурса "Мисс Вселенная", сказал изданию: "Я впервые встретился с Дональдом Трампом в Москве 8 ноября 2013 года. На следующий день, 9 ноября, я записывал с Трампом интервью. В этот же день должна была идти трансляция "Мисс Вселенной". "На вечеринке после конкурса "Мисс Вселенная" Трамп предложил мне и моему мужу полететь на его самолете обратно в Нью-Йорк. Он сказал, что отправляется сразу после вечеринки. Мы не могли принять приглашение. Это было ранним утром 10 ноября", - сообщил Робертс. Источник: The Daily Beast