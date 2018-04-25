Разработчик "Новичка" попал под машину и получил серьезные травмы возле своего дома

"Российского ученого сбила машина у его дома спустя несколько дней после того, как он заявил, что помогал разрабатывать нервно-паралитическое вещество, едва не убившее Скрипалей", - сообщает корреспондент Daily Mail Ник Уайт.

Владимира Углева доставили в больницу Анапы после того, как во вторник его сбили на пешеходном переходе. "Он получил ушибы головы, правой руки и правой ноги. Он находится в стабильном состоянии, в то время как врачи ожидают результаты томографии головного мозга", - пишет издание.

"Углев сообщил The Bell, что, переходя дорогу, он заметил, что машина не сбавляет ход, побежал и почти успел перейти, когда автомобиль на него наехал", - говорится в статье. Он прыгнул на капот, чтобы не попасть под колеса, и пробил головой лобовое стекло.

Менее чем неделю назад Углев заявлял о своей уверенности, что именно Россия стояла за попыткой покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отмечает Daily Mail. Однако, по его словам, Британии никогда не удастся это доказать, если она не найдет контейнер, из которого извлекли яд.

Углев рассказал, что помогал создавать вещество A-234, которое использовалось для отравления отца и дочери. "Я могу об этом судить по данным масс-спектрометрии, наличию фтора, по молекулярному весу и по всем спектральным данным, которые мне недавно прислали", - сказал он BBC.

Скрипали, по его словам, выжили лишь потому, что получили "небольшую дозу, близкую к пороговому уровню".

"Судя по тому, насколько чистым оказался их образец, он вполне мог быть из партии, изготовленной моими собственными руками. Он может долго храниться и практически не имеет срока годности", - цитирует Углева Daily Mail.