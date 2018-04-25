Принять законы против дезинформации

"Европейская демократия вступила на этап перманентных опасностей", - утверждает в своей статье в El Pais вице-председатель Европейского парламента, депутат Европейского парламента от Народной партии (Испания) Рамон Луис Валькарсель.

"На восточном фланге автократические тенденции Польши и Венгрии стремятся ослабить разделение властей и все больше сузить простор для гражданского общества, в то время как старания Румынии, направленные на то, чтобы коррупция оставалась безнаказанной, вызывают глубокую тревогу. Столь же тревожит ситуация со свободой прессы на Мальте и в Словакии, где были убиты два журналиста, расследовавшие связи руководителей своих стран с налоговыми убежищами и организованной преступностью. Турция, со своей стороны, - уже не тот кандидат (в члены ЕС. - Прим. ред.), на которого мы еще недавно взирали с надеждой. А Россия Владимира Путина не отбросила желания вмешиваться во внутренние дела (Европейского. - Прим. ред.) союза", - говорится в статье.

"Россия стремится, чтобы мы уничтожили себя сами, изнутри, чтобы ей не пришлось даже мобилизовывать свою армию. И для этого поддерживает и финансирует элементы, способные нанести наибольший ущерб сосуществованию и единству", - пишет автор.

"Если бы Россия не пользовалась помощью внутри Европы, нам не пришлось бы говорить о ней как об одной из главных угроз в нашу эпоху. С помощью денег и недостоверных новостей Путин и его придворные олигархи и пропагандисты нагнетают популизм. Этот популизм, испытывающий дискомфорт при виде европейских ценностей и предпочитающий автократические методы, видит в российской угрозе выгоду для себя", - говорится в статье.

Автор призывает твердо защищать европейские ценности, а также принять меры по обеспечению неподкупности финансовой системы и не предоставлять гражданство стран ЕС "первому же олигарху, который выложит на стол полмиллиона".

"В свою очередь мы можем и должны противодействовать дезинформации - российской и отечественной", - рекомендует он.

"На этой неделе Еврокомиссия представит документ, который может стать отправной точкой для начала работы над законами против недостоверных новостей... а может и оказаться недостаточно мощным. Мы упустим шанс, если не потребуем, а лишь предложим, чтобы цифровые платформы более досконально отчитывались перед нами; если не обяжем российские СМИ указывать их истинный характер - то, что это внешние агенты агитации; и если мы не внедрим, действуя досконально, программы медийной грамотности, которые укрепят невосприимчивость общества ко лжи", - говорится в статье.

Иначе победит Путин, а вместе с ним "все те, кого демократия раздражает, те, кто предпочел бы установить республику, где оппозиция не имела бы права голоса, президент выбирал бы судей по своему капризу, политики-путчисты считали бы себя неуязвимыми для правосудия, а детям промывали бы мозги, начиная со школы", пишет автор.