25 апреля 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian В Армении протестующие снова выходят на улицы после срыва переговоров "В столице Армении возобновились протесты оппозиции. Это произошло после того, как сорвались переговоры правящей Республиканской партии с оппозицией, в понедельник вынудившей премьер-министра уйти в отставку", - сообщает корреспондент The Guardian Эндрю Рот в статье, частично подготовленной по материалам информагентств. "Сегодня утром тысячи человек собрались на площади Республики в Ереване после того, как лидер оппозиции Никол Пашинян призвал вернуться на улицы и оставаться там, пока правительство не согласится передать власть. Водители машин сигналили, выражая поддержку демонстрантам, а противники правительства требовали провести выборы", - говорится в статье. По мнению издания, эти акции протеста станут ключевым экзаменом для оппозиции: не выдохнется ли ее протест после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна? Пашинян заявил в видеообращении, размещенном в Facebook: "Мы не можем согласиться с назначением представителя этой (Республиканской. - Прим. ред.) партии на пост премьер-министра и не можем допустить, чтобы эта коррумпированная система продолжала существовать". Он призвал сторонников "прийти на площадь и завершить бархатную революцию". Сегодня Пашинян "должен был начать переговоры с правящей партией, но во вторник поздно вечером их отменили", поясняет издание. Источник: The Guardian