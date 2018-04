25 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин сделал армян еще мудрее Армяне не хотели, чтобы Саргсян "словчил, как Путин", - и добились его ухода. Когда в 2011 году Путин и Медведев вознамерились еще раз поменяться должностями, им удалось подавить волну протеста, но и сейчас основной мотив во внешне- и внутриполитических маневрах Кремля - страх слабости и потери власти, пишут СМИ. В Армении не "цветная", а "бархатная" революция, подчеркивает оппозиционер Никол Пашинян. "Во многих странах бывшей советской империи люди все еще живут в страхе перед режимами своих государств", - пишет The Christian Science Monitor в редакционной статье. Так было и в Армении. Но 23 апреля армяне "отозвали свое согласие на фактически однопартийную систему и принудили Сержа Саргсяна уйти в отставку после его откровенной попытки остаться у власти", говорится в статье. Армяне "видят, как российский президент с 1999 года держится за власть благодаря политическим уловкам в сочетании с репрессиями. В Армении протестующие говорили, что не хотят, чтобы Саргсян "словчил, как Путин", говорится в статье. "Саргсян ушел, его партия пока остается у власти. Однако энергия перемен в менталитете армян, отбросивших страх, выбила опоры из-под режима. Возможно, людям не откажут в свободе после того, как они восстали, чтобы жить в правде", - заключает издание, отсылая к словам Вацлава Гавела. "На 24 апреля приходится День памяти жертв геноцида армян, когда многие люди как в самой Армении, так и во всем мире обычно выходят на улицы в память о 1,5 млн соотечественников, убитых турками-османами в 1915 году. Но еще до этого дня в Армении стали проходить массовые акции протеста в ходе внезапного масштабного политического сдвига. Непрерывные десятидневные демонстрации вынудили премьер-министра Сержа Саргсяна подать в отставку", - пишет журналист Time Суйин Хейнс. Саргсян обошел ограничение президентского срока, организовав голосование в парламенте, передававшее полномочия президента премьер-министру и заняв эту должность, поясняет автор. Действия Саргсяна были восприняты многими как попытка восстановить всю полноту власти в своих руках. Вялый экономический рост, всеобщая бедность и высокий уровень безработицы в стране стали долговременными проблемами и причинами разочарования, так же как неудачные попытки уменьшить напряженность в отношениях с Азербайджаном и Турцией, говорится в статье. Ранее Россия осуждала подобные антиправительственные выступления в бывших советских республиках, но не на сей раз, отмечает Хейнс. Аналитик Ричард Гирагосян сказал The New York Times, что некоторые армяне называли политические маневры Саргсяна "игрой в Путина". Но уход в отставку под давлением мирных массовых протестов - "это номер, который Путин, скорее всего, не стал бы исполнять", замечает автор статьи. Перезагрузка станет для Армении тяжелой. Особенно щекотливым вопросом являются отношения с Россией, считает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. В отличие от протестов на киевском Майдане четыре года назад, на то, что менее чем за две недели в Армении была свергнута власть Сержа Саргсяна, в Европе почти не обратили внимания. При этом в обоих случаях причиной протестов стали нарушенные обещания: на Украине это был внезапный отказ от ассоциации с ЕС, в Армении - нарушенное Саргсяном обещание уступить власть по окончании двух его президентских сроков, отмечает автор. В этом десятилетии был еще один пример того, как на территории бывшего СССР народ почувствовал, что его водят за нос, и взбунтовался: когда в 2011 году Владимир Путин и Дмитрий Медведев объявили о намерении еще раз поменяться должностями премьера и президента. Российскому правительству тогда удалось подавить волну протеста, однако последствия заметны и по сей день: во внешне- и внутриполитических маневрах Кремля страх слабости и потери власти является основным мотивом, уверен Ханс. В Армении не было споров о выборе политического направления, не было конкуренции между различными группами населения - народ выступал против коррумпированной элиты. Это облегчило борьбу и обеспечило быструю победу. Однако это же усложняет новое начало, считает журналист. Политиков, которые не дискредитировали себя в старой системе, мало. Содержательно дискуссия вряд ли заходит дальше пустых фраз о необходимости положить конец коррупции. Свобода действий ограничена. В Ереване никто не видит альтернативы балансированию между Россией и Западом. "В обозримом будущем нельзя представить, как Армения сможет избавиться от зависимости от Москвы, - рассуждает Ханс. - Россия снабжает вооружениями заклятого врага Армении Азербайджан и, имея военную базу в Армении, одновременно играет роль покровительствующей державы, гарантирующей, что со стороны Баку не будет нападения". "Уход Саргсяна в первую очередь означает конец. Что будет потом, пока неясно. Но в эти дни жители Армении на собственном опыте поняли, что власть исходит от народа. И это является началом", - пишет автор. Сегодня лидер армянской оппозиции Никол Пашинян встретится с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном, чтобы обсудить переход власти к новому правительству, предполагающий повторное голосование за нового лидера и досрочные парламентские выборы, сообщает корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман. Россия прокомментировала отставку Саргсяна вяло. "Это редкий случай для поведения Кремля в момент, когда одна из соседних стран совершает продемократические действия", - комментирует журналистка. Пашинян уверяет, что хочет дружественных отношений Армении с Европой, США, Россией и Ираном. "С его стороны это мудрый шаг, - говорит аналитик и оппозиционер Гайк Мартиросян. - К чему ему восстанавливать против себя россиян в этот переходный период? Нам не надо наживать себе врагов". "Новому руководству маленькой закавказской страны, пожалуй, будет нелегко найти баланс в таких связях", - отмечает автор статьи. Пашинян заявил, что Армения не сможет выжить без российской поддержки. "У Армении не такая большая армия, увы, чтобы должным образом защищать все наши границы, - сказал он, - и эту политическую реалию следует учитывать любому армянскому правительству". "Другие относятся к Москве менее доверчиво и говорят, что Россия, возможно, предпочтет Карапетяна", - передает Феррис-Ротман. "Меня больше всего страшит то, что россияне тесно общаются с Карапетяном", - заявила Марине Манучарян, президент армянской НКО Civic Forum. Она сказала, что опасается какой-нибудь провокации в Нагорном Карабахе. "Россия способна этим манипулировать", - заметила она. Это не "цветная революция", скорее "бархатная" - таков был месседж оппозиционера Никола Пашиняна, беспрестанно повторяемый многими армянами, вышедшими на улицу с требованием ухода Саргсяна, И протесты не ориентировались ни на какие "интересы США, Евросоюза или России", уверил Пашинян, отсылая к излюбленной в Москве риторике о западном вмешательстве в восстания на постсоветском пространстве, передает корреспондент Le Monde Изабель Мандро. Не было и дискуссий, которые раскололи бы армян на прозападных и пророссийских, как это произошло на Украине в 2014 году. Однако отставка Саргсяна имеет все признаки плохой новости для Путина, полагает журналистка. "Это никоим образом не отразится на российской власти, Саргсян будет восприниматься как слабый политик, который сдался", - ограничивает значение армянских событий Андрей Колесников, политолог Московского Центра Карнеги. "Но на этот раз, - добавляет он, - Кремлю сложно будет винить американский Госдеп". "Поздравляю граждан Армении с тем, что они добились своего", - отреагировал в Twitter Алексей Навальный. По мнению главного оппозиционера Кремлю, который сам призывал к новым митингам в России 5 мая, за два дня до инаугурации Путина, "лучший способ взаимодействия с политиками, желающими пожизненно занимать свои должности - выход на улицы. Немного смелости и настойчивости - все сразу становится на свои места".