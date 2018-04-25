Финансовый и сексуальный скандалы: мучения Нобелевского комитета

Учреждение, которое присуждает Нобелевскую премию по литературе, уже три недели раздираемо сексуальным скандалом и финансовыми злоупотреблениями. Истинная трагедия, разыгравшаяся на берегах Балтики, сегодня ставит под угрозу вручение будущей Нобелевской премии по литературе, пишет журналист Le Figaro Фредерик Фо.

Скандал, обрушившийся на шведскую Академию, один из "серых кардиналов" которой француз Жан-Клод Арно, помимо прочего, был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, вызвал редкое для Стокгольма событие: митинг. Более тысячи человек собрались перед зданием Музея Нобеля на Главной площади, говорится в статье.

"На самом деле, это исключительное явление, - признается Анна Бергман, элегантная блондинка, пришедшая вместе с сестрой. - Митинговать на улице - не в наших генах... Мне 45 лет, и я впервые делаю это. Но Академия присуждает Нобелевскую премию. Она - часть нашей истории, нашей славы. Я не могла оставаться дома".

Последний приступ ажиотажа произошел 12 апреля, когда одновременно подали в отставку постоянный секретарь Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, Сара Даниус, втянутая во внутренние раздоры, и поэтесса, прозаик, драматург Катарина Фростенсон, супруга известного фотографа и режиссера Жана-Клода Арно, подозреваемая в конфликте интересов, передает журналист.

У истоков этой балтийской трагедии стоит дело MeToo и молодая журналистка стокгольмской ежедневной утренней газеты Матильда Густафссон, говорится далее.

"После разоблачений продюсера Харви Вайнштейна в США я задалась вопросом, могло ли нечто подобное произойти в Швеции, - рассказывает она в офисе издания Dagens Nyheter. - Сначала я подумала, что нет, в такой маленькой стране, в течение десятилетий - не может. А потом я вспомнила про Жана-Клода Арно. Я уже слышала разговоры о нем и о вечерах, организованных его литературным клубом "Форум", ставшим чем-то вроде салона Академии. О нем говорили, как о домогателе. В культурных кругах у него даже было прозвище Jean-Kladd, которое можно перевести как Жан-Приставальщик. Тогда я решила провести расследование..."

Журналистка раскрыла, что речь идет о еще одном Вайнштейне, 71-летнем уроженце Марселя, который провел большую часть жизни в Швеции. 18 женщин - и даже больше, с тех пор, как эти разоблачения были опубликованы - обвиняют Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах, от руки, положенной на ягодицы, до изнасилования, указывает Фо.

С той поры шведы в растерянности стали наблюдать, как академики поносят друг друга через прессу и тем самым еще больше разрушают престиж Нобелевской премии по литературе. По мнению Маттиаса Берга, журналиста, специализирующегося по вопросам культуры на шведском государственном радио, речь идет о судьбе Нобелевской премии: "Как вы думаете, почему маленькая группа шведов обладает привилегией вручать самую престижную в мире премию по культуре? - задумывается он. - Причины исторические, так как Альфред Нобель был шведом; финансовые, так как речь идет все же о премии в миллион долларов; но существует также престиж. Члены Академии считаются выдающимися просвещенными людьми, на которых невозможно оказать давление. И эта солидная репутация только что исчезла".

По мнению шведских газет, провал Академии напоминает "разрушение Вавилонской башни", "катастрофу", хотя начало этому процессу уже было положено другими ошибками, напоминает автор статьи. Присуждение Нобелевской премии по литературе 2016 года певцу Бобу Дилану было подвергнуто критике, тем более что тот не явился на вручение премии. Тогда 227 интеллектуалов, затем 209 писателей подписали обращение с требованием внести радикальные поправки в устав Академии.

В прошлую пятницу Академия приложила все усилия для признания своей вины. Она пообещала принять более открытые правила и передала результаты своего внутреннего расследования властям. Суд возбудил дело, но каким бы ни было его решение, не он будет определять вручение следующей Нобелевской премии. Академия не только утратила свою репутацию, но и насчитывает сейчас всего 11 членов, то есть меньше требуемого кворума в 12 человек. Известно, что "бессмертный" не может быть заменен до своей кончины, значит, набор новых членов на данный момент исключен. Гордиев узел может быть раз и навсегда разрублен королем. Лишенный своей власти вот уже в течение двух веков, монарх может вновь ее обрести для изменения правил этого учреждения, опекуном которого он является. Король Швеции Карл XVI Густав на прошлой неделе объявил о том, что он готов это сделать, и весь Стокгольм сейчас ловит каждое его слово. Здесь это почти столь же исключительный факт, как митинг на улицах шведской столицы, комментирует Фо.