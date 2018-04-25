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26 апреля 2018 г.
25 апреля 2018 г.

Пьер Авриль | Le Figaro

Российские олигархи, ослабленные американскими санкциями, борются друг с другом под присмотром Кремля

Олигархи, которые не так давно сгорали от желания завоевать западные рыки, теперь ведут сражение на родной земле, стремясь отстоять достигнутое богатство или довольствуясь защитой своих состояний, доставшихся в наследство, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Те, кто относится к первому поколению олигархов, такие как Олег Дерипаска, стремятся отстоять свои богатства, добытые при Борисе Ельцине в 1990-е годы. Их "современники" довольствуются тем, что защищают свои состояния, унаследованные при Владимире Путине, благодаря государственным заказам. "Ни те, ни другие не находятся в безопасности", - утверждает политолог Николай Петров из Высшей школы экономики. Старейшина олигархов Виктор Вексельберг, глава "Реновы", оказался под санкциями, хотя он не связан с Кремлем. И наоборот, излюбленный объект санкционного списка из 24 человек, 44-летний Игорь Ротенберг является наследником своего отца Аркадия, который обязан своим состоянием близостью к Владимиру Путину, отмечает автор статьи.

Помимо этих фигур, санкции ударят по всем финансовым учреждениям, затевающим финансовые операции с наказанными, ослабляя и без того находящийся в трудном положении банковский сектор, говорится в статье.

Такая цепная реакция рискует истощить источники финансирования промышленников и вынуждает их обращаться к государству, указывает Авриль. Хотя и исключенный из американского "черного списка", глава металлургического гиганта "Северсталь" Алексей Мордашов недавно попросил государственной материальной помощи - как и Дерипаска. Глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что он ограничит свои международные закупки, чтобы сконцентрироваться на своих российских активах. Во имя сохранения рабочих мест правительство готово помочь убыточным предприятиям и усилить там свой контроль. "Русал", где трудятся 60 тыс. работников на территории России, может быть национализирован. Приводя "патриотические аргументы", министр промышленности и торговли Денис Мантуров пригрозил "наказать" банки, которые прекратят поддерживать неплатежеспособных олигархов, при этом упомянул о возможном выкупе государством запасов алюминия.

Помимо государственных вливаний наличных денежных средств, "государственные подряды станут более прибыльными, поскольку они находятся вне зоны внешних влияний", предполагает адвокат Иван Тертычный, совладелец адвокатского бюро. В частности, государственные подряды обеспечили состояние братьев Ротенбергов, которые строят весьма спорный мост, соединяющий Россию с Крымом, аннексированным в 2014 году, или Геннадия Тимченко, действующего в энергетическом секторе, пишет автор статьи. Но после астрономических работ, связанных с Олимпиадой и Чемпионатом мира по футболу, предложение должно уменьшиться, и "война за доступ к государственным заказам станет все более жестокой", прогнозирует Николай Петров.

"Постепенно мы вернемся к советской ситуации двадцатипятилетней давности, когда государство владело предприятиями", - иронизирует генеральный директор финансовой компании "Спутник" Александр Лосев.

Герман Греф, глава "Сбербанка", первого банка страны, тоже философски заметил: "В России не существует права собственности, только привилегии, которых можно лишиться в любой момент".

Американские санкции, целью которых являлось создать раскол в рядах элиты между олигархами и Кремлем, рискуют, наоборот, способствовать тому, что они устремятся в руки власти, комментирует корреспондент.

Источник: Le Figaro


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