Вся власть народу

Перезагрузка станет для Армении тяжелой. Особенно щекотливым вопросом являются отношения с Россией, считает журналист немецкого Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

В отличие от протестов на киевском Майдана четыре года назад, на то, что менее чем за две недели в Армении была свергнута власть Сержа Саргсяна, в Европе почти не обратили внимания. При этом в обоих случаях причиной протестов стали нарушенные обещания: на Украине это был внезапный отказ от ассоциации с ЕС, которой добивались долгое время, в Армении - нарушенное Саргсяном обещание уступить власть по окончании двух его президентских сроков, отмечает автор.

В этом десятилетии был еще один пример того, как на территории бывшего СССР народ почувствовал, что его водят за нос, и взбунтовался: когда в 2011 году Владимир Путин и Дмитрий Медведев объявили о намерении еще раз поменяться должностями премьера и президента. Российскому правительству тогда удалось подавить волну протеста, однако последствия заметны и по сей день: во внешне- и внутриполитических маневрах Кремля страх слабости и потери власти является основным мотивом, уверен Ханс.

В ходе протестов в Армении не было споров о выборе политического направления, не было конкуренции между различными группами населения - народ выступал против коррумпированной элиты. Это облегчило борьбу и обеспечило быструю победу.

Однако это же усложняет новое начало, считает журналист. Политиков, которые не дискредитировали себя в старой системе, мало. Содержательно дискуссия вряд ли заходит дальше пустых фраз о необходимости положить конец коррупции. Свобода действий ограничена. В Ереване никто не видит альтернативы балансированию между Россией и Западом.

"С точки зрения политики безопасности в обозримом будущем нельзя представить, как Армения сможет избавиться от зависимости от Москвы, - рассуждает Ханс. - Россия снабжает вооружениями заклятого врага Армении Азербайджан и, имея военную базу в Армении, одновременно играет роль покровительствующей державы, гарантирующей, что со стороны Баку не будет нападения. Уход Сержа Саргсяна в первую очередь означает конец. Что будет потом, пока неясно. В перспективе важнее то, что в эти дни жители Армении на собственном опыте поняли, что власть исходит от народа. И это является началом".