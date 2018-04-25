Премьер Армении ушел в отставку после многодневных протестов. Что следует знать об этой "мирной революции"

"На 24 апреля приходится День памяти жертв геноцида армян, когда многие люди как в самой Армении, так и во всем мире обычно выходят на улицы в память о 1,5 млн соотечественников, убитых турками-османами в 1915 году. Но еще до этого дня в Армении стали проходить массовые акции протеста в ходе внезапного масштабного политического сдвига. Непрерывные десятидневные демонстрации вынудили премьер-министра Сержа Саргсяна в понедельник подать в отставку. По мнению экспертов, после "мирной революции" будущее Армении и ее отношения с Россией остаются неясными", - пишет журналист Time Суйин Хейнс.

Саргсян правил бывшей советской республикой 10 лет, до последнего времени в качестве президента. Саргсян обошел ограничение срока, организовав голосование в парламенте, передававшее полномочия президента премьер-министру и заняв эту должность, поясняет автор.

Действия Саргсяна были восприняты многими как попытка восстановить всю полноту власти в своих руках. Вялый экономический рост, всеобщая бедность и высокий уровень безработицы в маленькой закавказской стране стали долговременными проблемами и причинами разочарования, так же как неудачные попытки уменьшить напряженность в отношениях с Азербайджаном и Турцией, говорится в статье.

Ранее Россия осуждала подобные антиправительственные выступления в бывших советских республиках, отмечает Хейнс. Однако на сей раз первой реакцией, кажется, стала поддержка решения Саргсяна уйти со своего поста.

Некоторые обозреватели отмечают, что падение Саргсяна повредит долгосрочным внешнеполитическим интересами Путина в постсоветском блоке и в экономическом, и в военном отношении. Аналитик Ричард Гирагосян сказал The New York Times, что некоторые армяне называли политические маневры Саргсяна "игрой в Путина". "Но уход в отставку его близкого союзника Саргсяна, вызванный мирными массовыми протестами в регионе, где революции часто насильственно подавляются, - это номер, который Путин, скорее всего, не стал бы исполнять", - пишет автор статьи.