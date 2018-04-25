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26 апреля 2018 г.
25 апреля 2018 г.

Марк Беннетс | The Times

Чтобы "доказать", что газовая атака в Думе была мистификацией, Россия использует кадры из фильма Хумама Хусари "Химикат"

Кинорежиссер Хумам Хусари, уроженец Сирии, "назвал передачи российского телевидения "дешевой и отчаянной попыткой отрицать очевидную химическую атаку" в Думе", пишет в The Times журналист Марк Беннетс.

"Ранее СМИ представили кадры из фильма Хусари "Химикат" (2016) как "очевидные доказательства" того, что видеосъемки жертв были фальсифицированы добровольной спасательной организацией "Белые каски", - говорится в статье.

Газета так характеризует фильм Хусари: "Драма, в которой рассказывается подлинная история атаки с применением газа зарин на подконтрольное повстанцам предместье близ Дамаска в 2013 году".

"Кадры, показанные в воскресенье по Первому каналу и "России-1", ранее были показаны в материале Reuters о фильме Хусари", - говорится в статье.

Источник: The Times


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