25 апреля 2018 г. Марк Беннетс | The Times Чтобы "доказать", что газовая атака в Думе была мистификацией, Россия использует кадры из фильма Хумама Хусари "Химикат" Кинорежиссер Хумам Хусари, уроженец Сирии, "назвал передачи российского телевидения "дешевой и отчаянной попыткой отрицать очевидную химическую атаку" в Думе", пишет в The Times журналист Марк Беннетс. "Ранее СМИ представили кадры из фильма Хусари "Химикат" (2016) как "очевидные доказательства" того, что видеосъемки жертв были фальсифицированы добровольной спасательной организацией "Белые каски", - говорится в статье. Газета так характеризует фильм Хусари: "Драма, в которой рассказывается подлинная история атаки с применением газа зарин на подконтрольное повстанцам предместье близ Дамаска в 2013 году". "Кадры, показанные в воскресенье по Первому каналу и "России-1", ранее были показаны в материале Reuters о фильме Хусари", - говорится в статье. Источник: The Times