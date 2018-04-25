Москва всеми силами добивается благосклонности китайцев

"На первый взгляд кажется, что Москва и Пекин как будто созданы друг для друга: сырьевая экономика встречается с развивающейся промышленной страной. Обе страны являются ядерными державами, обе хотят обозначить границы для США. Однако эти две страны не ведут игру на равных", - пишет Павел Локшин на страницах немецкого издания Die Welt.

Все более тесное сотрудничество Россия и Китай ведут, прежде всего, в экономической сфере. Страны совместно развивают энергетические проекты. Китай инвестирует миллиарды в российский нефтяной концерн "Роснефть", благодаря китайским инвестициям начал работу и Ямал-СПГ, проект "Газпрома" по добыче и сжижению природного газа. В споре с Западом Россия делает ставку на Азию, и хорошие отношения с Китаем стоят здесь на первом месте, отмечает Локшин.

Свои добрые намерения Москва демонстрирует и поставками, которые до этого сложно было представить: так, в Китай поставляется высокотехнологичная военная техника, например, системы ПРО "С-400" или самый современный российский истребитель Су-35.

Однако, несмотря на всю демонстрируемую близость, Россия все больше является для Китая младшим партнером, и это заметно, прежде всего, в трех зонах влияния: в Центральной Азии, на российском Дальнем Востоке и в Арктике, считает журналист.

В бывших азиатских республиках Советского Союза Россия, кажется, еще имеет хорошие позиции: представители элиты таких стран, как Казахстан, остерегаются открытой конфронтации с Кремлем. Тем не менее, Китай расширяет свое влияние в регионе с помощью энергетических проектов в Туркмении, Таджикистане и Казахстане и миллиардных вложений в инфраструктуру, говорится в статье.

"Китай - это привлекательный партнер для автократий бывших азиатских республик Советского Союза: он не оказывает открытого политического давления, как Москва, и не призывает постоянно к соблюдению прав человека, как это делает Запад", - отмечает Локшин.

В то время как объем внешнеторгового товарооборота Китая с данным регионом составляет более 30 млрд долларов, объем торговли с Россией составляет всего две трети от этой суммы, и, несмотря на "евразийскую интеграцию", постоянно падает.

Если в Центральной Азии Москва может утвердиться, по крайней мере, в политическом смысле, то в Тихоокеанском регионе она явно сдает позиции, полагает Локшин. Путин надеется на инвестиции китайцев в инфраструктурные проекты слабо заселенного и экономически плохо развитого Дальнего Востока, однако Китай заинтересован в регионе, прежде всего, как в транзитной территории для поставок российского сырья. При этом реализация инфраструктурных проектов и инвестиций, не связанных с сырьевым сектором, продвигается плохо. Китайцы гарантируют миллиардные инвестиции, однако лишь малая часть проектов реализуется в действительности - в том числе из-за того, что русские затягивают с внесением своей доли, что все больше расстраивает Китай, пишет журналист, приводя в качестве "лучшего примера" российско-китайское строительство моста через реку Амур.

Китай вступает в конкуренцию с Россией и в Арктике. Вместо того чтобы использовать традиционные технологии "стратегического партнера", Китай сотрудничает с Финляндией в строительстве своего ледокольного флота и пытается вовлечь в свою сферу влияния и другие арктические государства.

"Иллюзорно-гармоничное стратегическое партнерство между Китаем и Россией все больше напоминает несчастливый брак, с неоправдавшимися ожиданиями и нарушенными обещаниями. Вероятно, и запланированный на июнь визит Путина к Си Цзиньпину мало что изменит", - констатирует Локшин.