Почему Россия меняет газовую стратегию

В споре вокруг балтийского газопровода "Северный поток-2" зампред правления "Газпрома" Александр Медведев не исключает, что с Украиной будет заключен новый договор на транзит газа. Давление оказала и канцлер Германии Ангела Меркель, однако это не единственная причина, считает журналист немецкого издания Die Welt Даниэль Ветцель.

До настоящего времени большая часть поставок российского природного газа в Западную Европу осуществлялась через Украину. Говорят, за это Киев получал транзитный сбор в размере 2 млрд долларов в год.

Россия в последние годы неоднократно жаловалась на плохое состояние украинской газопроводной системы, а также обвиняла Украину в хищении газа. Зимой 2009 года газовый спор между Россией и Украиной привел к прекращению поставок, что нарушило газоснабжение восточноевропейских стран и Греции, напоминает автор.

Аннексия Россией украинского полуострова Крым сделала транзит газа через Украину геостратегическим вопросом для Запада, а строительство второго газопровода по дну Балтийского моря вызвало сильное политическое сопротивление в ЕС, говорится далее.

В споре между Еврокомиссией и Россией Германия изначально занимала нейтральную позицию, отмечает Ветцель. Наряду с российскими предприятиями, в строительстве газопровода хочет участвовать целый ряд западных концернов, среди них немецкие компании Wintershall и Uniper. С точки зрения правительства Германии, каждый газопровод в направлении Европы способствует большей надежности энергоснабжения и, соответственно, должен приветствоваться.

Однако после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в середине апреля Ангела Меркель пересмотрела прежнюю позицию и заявила, что строительство "Северного потока-2" невозможно без определения будущей роли украинского транзита.

Автор статьи комментирует: "Нельзя однозначно утверждать, что новая установка правительства Германии повлияла на смягчение позиции России в отношении транзита газа через Украину. США также на протяжении нескольких месяцев активно выступают против строительства "Северного потока-2" и поддерживают страны, критически настроенные к проекту, например Польшу.

"Несмотря на то, что США обосновывают свою критику политическими и геостратегическими аргументами, наблюдатели видят и экономический мотив: США считают, что новый газопровод может составить конкуренцию экспорту американского сжиженного газа", - отмечает автор.

В ЕС спрос на природный газ в ближайшие годы будет значительно расти, так как запасы природного газа на собственных месторождениях в британском, голландском и, судя по прогнозам, норвежском секторах Северного моря скоро будут исчерпаны.