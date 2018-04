25 апреля 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post После мирного восстания армяне ждут смены правительства Сегодня лидер армянской оппозиции Никол Пашинян встретится с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном, чтобы обсудить переход власти к новому правительству, предполагающий повторное голосование за нового лидера и досрочные парламентские выборы, сообщает корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман. Газета напоминает, что в Армении почти две недели происходили акции протеста против того, что президент, а затем премьер Серж Саргсян "держался за власть на авторитарный манер, как утверждали демонстранты", а также против "широко распространенной коррупции, выгодной Саргсяну и другим представителям правящей элиты, которую десятилетиями поддерживает Россия". По мнению журналистки, Россия прокомментировала отставку Саргсяна "вяло" "Это редкий случай для поведения Кремля в момент, когда одна из соседних стран совершает продемократические действия", - пишет Феррис-Ротман. Пашинян уверяет, что хочет дружественных отношений Армении с Европой, США, Россией и Ираном. "С его стороны это мудрый шаг, - говорит аналитик и оппозиционер Гайк Мартиросян. - К чему ему восстанавливать против себя россиян в этот переходный период? Нам не надо наживать себе врагов". Автор статьи комментирует: "Но в то время, когда трения между Москвой и Вашингтоном нарастают из-за вмешательства в выборы, Сирии и предполагаемых покушений на убийство, новому руководству маленькой закавказской страны, пожалуй, будет нелегко найти баланс в таких связях". Пашинян заявил, что Армения не сможет выжить без российской поддержки. "У Армении не такая большая армия, увы, чтобы должным образом защищать все наши границы, - сказал он, - и эту политическую реалию следует учитывать любому армянскому правительству". "Другие относятся к Москве менее доверчиво и говорят, что Россия, возможно, предпочтет Карапетяна", - передает Феррис-Ротман. "Меня больше всего страшит то, что россияне тесно общаются с Карапетяном", - заявила Марине Манучарян, президент армянской НКО Civic Forum. Она сказала, что опасается какой-нибудь провокации в Нагорном Карабахе. "Россия способна этим манипулировать", - заметила она. Источник: The Washington Post