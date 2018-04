25 апреля 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post Задержанный в России норвежец, по всей вероятности, был курьером спецслужбы, говорит его адвокат Бывший норвежский пограничный инспектор, арестованный в России по подозрению в шпионаже, был, по всей вероятности, курьером разведки. Об этом сообщает газета The Washington Post, корреспондент которой пообщался с адвокатом задержанного Фруде Берга. С декабря 62-летний Фруде Берг находится в Москве в заключении. Это вызвало гнев и смятение в приграничном норвежском городе, где он жил и был известен как ярый сторонник тесных связей с Россией. Некоторые заявляли, что Берг мог по незнанию сотрудничать с норвежскими шпионами или пасть жертвой при попытке России устроить скандал, в котором фигурирует союзник США. Однако адвокат Берга Брюньюльф Риснес несколько развеял тайну. Он рассказал The Washington Post: "Мы вполне уверены, что это действительно норвежская шпионская история. Русские поймали их, так сказать, с поличным". "По словам Риснеса, знакомый Берга, связанный с норвежской военной разведкой, в какой-то момент представил его человеку в Осло, и тот попросил Берга брать с собой кое-какие конверты во время поездок в Россию. Берг часто ездил в Россию и помогал с организацией трансграничных проектов, таких как ежегодный фестиваль искусства и лыжный забег", - сообщает издание. "Берг знал, что в каждом из конвертов было три тысячи евро наличными, сказал Риснес. Их следовало отправлять обычной российской почтой. Кто был получателем, неясно. В целом, по словам Риснеса, Берг выполнял эту операцию от двух до пяти раз", - говорится в статье. "По словам Риснеса, его клиент, у которого есть жена, двое детей и пять внуков, почувствовал, что делает что-то связанное с разведкой, и струсил", - пишет The Washington Post. В ответ связной Берга в Осло - мужчина по имени Йорген - надавил на пенсионера, произнеся при этом такие слова, как: "Разве ты не хочешь быть хорошим норвежцем?" "Ему ни разу не сообщили, насколько это опасно", - отметил Риснес. Когда в декабре Берг отправился в Москву, он подумал, что это в последний раз. "Конечно, это была роковая мысль, учитывая, где он сейчас оказался", - сказал его адвокат. Источник: The Washington Post