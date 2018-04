25 апреля 2018 г. Байрон Тау | The Wall Street Journal Сенаторы запрашивают в банках информацию о счетах, с которыми связаны союзники Путина Американские сенаторы-демократы Джин Шейхин и Шелдон Уайтхауз направили письмо в восемь банков, попросив "предоставить подробные сведения о счетах, активах или услугах, предоставленных этими учреждениями кому-либо из 96 российских олигархов, которые, как в январе указало министерство финансов США, имеют связи с правительством российского президента Владимира Путина". Об этом сообщает журналист The Wall Street Journal Байрон Тау. Письмо было отправлено на прошлой неделе, Шейхин и Уайтхауз "сообщили, что получили подтверждение о вручении своего письма из трех банков, которые его сейчас изучают", пишет газета. Запрос был направлен в американские Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc, а также в BarclaysPLC, Deutsche Bank AG, UBS Group AG, HSBC Holdings PLC ADR и Credit Suisse Group AG. "Представитель JPMorgan сказал, что банк получил письмо и изучает его. Deutsche Bank воздержался от комментариев. Остальные банки во вторник вечером не ответили на просьбы о комментариях", - говорится в статье. Сенаторы написали в письме, что "хотят получить дополнительную информацию о том, как лица из санкционного списка могли бы эксплуатировать американскую и международную финансовые системы, а также заявили, что банкам следует воспользоваться списком для выявления возможного отмывания денег", пересказывает газета. Список олигархов "должен служить руководством для банков и содействовать выявлению и сдерживанию эксплуатации нашей финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными политиками, некоторые из которых, возможно, участвовали в коррупции и приватизации государственных активов способами, несправедливо принесшими выгоду госчиновникам или членам их семей", написали в своем письме Шейхин и Уайтхауз. Газета поясняет: "Это письмо - запрос о добровольном предоставлении информации, и банки никоим образом не обязаны отвечать или передавать информацию. Но, по словам информированных источников, сенаторы готовы просить Главное контрольное управление (подчиненный Конгрессу наблюдательный орган со следственными полномочиями) о проведении проверки в случае, если запрос будет отклонен". Источник: The Wall Street Journal