25 апреля 2018 г. Деннис Росс | The Wall Street Journal Россия создала риск масштабной войны на Ближнем Востоке Масштабная война между Израилем, с одной стороны, и Ираном, "Хизбаллой", шиитским ополчением в Сирии и Ливане, с другой, становится все более вероятной - спасибо России, пишет в статье для The Wall Street Journal консультант Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс, занимавший высокие правительственные должности в сфере нацбезопасности. Именно Россия "выдала" Израиль, 9 апреля атаковавший иранскую базу Т-4 в Сирии, поясняет эксперт. "В израильской практике было наносить удары по целям в Сирии, связанным среди прочего с передачей Ираном качественно новых вооружений "Хизбалле", но никогда этого не признавать. Поскольку израильтяне ничего не заявляли публично, ни иранцы, ни "Хизбалла" не были вынуждены принимать ответные меры, чтобы сохранить лицо", - поясняет Росс. "Зачем русским понадобилось выдавать израильтян? Причины две: во-первых, русские тоже используют эту базу, и, хотя израильский удар был высокоточным, он пришелся близко к российским войскам. Путин решил дать израильтянам сигнал о том, что это неприемлемо, - пишет аналитик. - Во-вторых, Израиль совершил атаку после того, как Башар Асад применил химоружие в Думе, и Путин хотел обозначить, что это не удар американцев. Он не выносит ничего, что позволяет сделать предположение о влиянии американской силы на события в Сирии". "Даже если нынешнюю стычку можно будет уладить, Иран и Израиль взяли курс на столкновение", - считает Росс. Иран преисполнен решимости создать в Сирии обширную военную инфраструктуру и открыть новый фронт против Израиля - Израиль столь же решительно настроен помешать созданию в Сирии угрозы, подобной ливанской "Хизбалле". "Твердое намерение Ирана создать в Сирии фронт против Израиля отражает представление о том, что Исламская республика получит асимметричное превосходство над еврейским государством", - замечает Росс. Через "Хизбаллу", в распоряжении которой более 120 тыс. ракет, Иран может угрожать Израилю из Ливана и Сирии, в то время как возможности Израиля пригрозить Ирану напрямую ограничены. Для Израиля нехарактерно смиряться с таким положением дел, указывает аналитик. "Если во время устроенной иранцами войны на Израиль будут ежедневно падать тысяча или две ракет, он нанесет удары по целям в Иране, выбранным так, чтобы причинить существенный урон. Мишенью могут стать иранские нефтяные объекты. Как ответит Иран? Ракеты "Хизбаллы" и так будут доводить до максимума ущерб, наносимый Израилю Ираном. Если под удар попадут иранские нефтяные объекты, позволит ли Тегеран остаться нетронутыми объектам саудитов?" - анализирует Росс. Легко представить, как ирано-израильская война может начаться, но нелегко - как она закончится, подытоживает автор статьи. По его словам, в сложившейся ситуации необходимо сдерживание со стороны США. "Путин должен понять, что США не будут сидеть в стороне и ждать, пока иранская экспансия в Сирии не спровоцирует масштабную войну с Израилем", - подчеркивает эксперт. Источник: The Wall Street Journal