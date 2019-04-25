Ким Чен Ын надеется снова подняться благодаря Путину

"Легендарный зеленый бронепоезд Ким Чен Ына пересек российский Дальний Восток ради встречи с Владимиром Путиным, два месяца спустя после его неудачного саммита с Дональдом Трампом в Ханое. Проведя свой первый саммит с российским президентом во Владивостоке в этот четверг, северокорейский "верховный лидер", вернувшийся с пустыми руками из Вьетнама, планирует снова вернуться на дипломатическую арену", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"В Ханое Ким совершил просчет. Он хочет продемонстрировать, что он все еще в действии, и показать Трампу, что у него есть другие варианты. Для этого сына любителя кино и балерины имидж имеет большое значение", - анализирует Юнг Пак, исследовательница из Брукингского института и бывший аналитик американских спецслужб.

"Рукопожатие с Путиным, стоящим во главе бывшего советского старшего брата, весьма ценно с пропагандистской точки зрения. Однако, по мнению экспертов, из-за потери влияния Москвы в регионе это вряд ли приведет к значительным политическим или экономическим прорывам", - указывает Le Figaro.

"После Ханоя Ким страдает от дефицита доверия. Встреча на высшем уровне с Путиным предоставляет символическую возможность восполнить его, вновь оказавшись в центре внимания", - считает Джон Парк, эксперт из Гарвардской школы Кеннеди.

"Российский президент, после Си Цзиньпина и Дональда Трампа, в свою очередь, вступает в разговор с глазу на глаз с 30-летним диктатором, символически подтверждая влияние Москвы на ядерное досье, где ее реальная дипломатическая важность стала второстепенной, - комментирует автор статьи.

"Ким хочет, чтобы Россия призвала к ослаблению санкций, как это было в сентябре прошлого года. Но в отличие от Китая, Россия, помимо символов, не может предложить ничего существенного в экономическом плане. Для вливания больших денег в Северную Корею у нее нет ни желания, ни средств", - утверждает Пак. Давным-давно закончились те времена, когда советский старший брат поддерживал режим Ким Ир Сена, о чем свидетельствует великий голод 1990-х годов, вызванный распадом СССР. Несмотря на общую границу, двусторонняя торговля с Россией минимальна по сравнению с китайским соседом, который поглощает 90% северокорейской внешней торговли", - отмечает Фалетти.

"Третий представитель династии Кимов также заинтересован в иностранной валюте для обеспечения поддержки элит в Пхеньяне, в то время как санкции запрещают ему экспортировать свои минералы и оружие. Россия предоставляет один из основных источников наличности, благодаря найму тысяч северокорейских рабочих, обычно это лесорубы в сибирских лесах", - сообщает Le Figaro.

"Зарплаты этих "современных рабов", как описывают различные НПО, выплачиваются непосредственно в казну режима, принося ему "сотни миллионов долларов", указывает Пак. К концу года под давлением мер со стороны ООН, запрещающих продлевать им визы, Москва должна вернуть на родину 10 тыс. рабочих. Эта горячая проблема должна быть в центре обсуждения с Путиным, как и возобновление переговоров по ядерному досье", - говорится в статье.

"Ким по-прежнему считает, что Трамп - лучший американский президент из всех возможных для того, чтобы добиться выгодной сделки. Тем временем он намерен продолжить свою атомную программу и диверсифицировать свои двусторонние альянсы, дабы усилить давление на США", - прогнозирует Сью Ми Терри, эксперт Центра международных стратегических исследований (CSIS) в Вашингтоне.

"Поезд Кимов продолжит курсировать", - резюмирует газета.