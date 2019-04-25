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25 апреля 2019 г.
25 апреля 2019 г.

Даниэль Штайнфорт | Neue Zürcher Zeitung

Арабская дипломатия в отношениях с Кремлем: никогда не дари драгоценности!

Кремль уже давно не имел такого влияния в арабском мире, как сегодня. "Во времена, когда многие арабы снова флиртуют с Кремлем, возможно, было бы полезно обратиться к советам египетского президента Насера", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Когда 55 лет назад Гамаль Абдель Насер поссорился с Западом, на выручку пришел Советский Союз, повествует журналист Даниэль Штайнфорт. "Однако египетский президент знал, что с правителями Кремля будет не просто. (...) Насеру пришла идея. Как рассказал он знакомому журналисту, он хотел бы написать "руководство по общению с русскими", чтобы избежать в будущем неудач на переговорах".

Журналист записал его указания. "Позаботься о том, чтобы ты вел с ними переговоры на одном языке, который понимают обе стороны, - диктовал Насер. - Плохой перевод вызовет бесконечное возмущение". "Полезными в разговоре были бы, по его словам, "анекдоты, шутки, поговорки", (...) а также хорошие знания об истории Второй мировой войны: "Терпеливо переноси, когда твой собеседник постоянно говорит о Великой Отечественной войне", - говорится в статье.

"Тот, кто не пьет, должен своевременно указать на свое здоровье или религию. Обязательно следует соблюдать следующее: нельзя ставить русских и американцев на одну ступень! И никогда не дарить драгоценности!", - передает издание советы египетского президента.

"Не все правила можно перенести на современность, - отмечает Штайнфорт. - (...) Правила "хорошего тона в отношения с русскими", составленные Насером, отжили свой век. Однако мысль о том, что между автократами должна быть взаимная симпатия, актуальна во все времена".

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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