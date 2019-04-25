Почему Ким теперь предпочитает вести переговоры с Путиным

"Ким Чен Ын и Владимир Путин встречаются в первый раз. Саммит-шоу на востоке России полезно обоим - и, прежде всего, является посланием в адрес Вашингтона", - считают журналистки немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель и Ванесса Штайнметц.

"Встретиться с северокорейским правителем Путин хотел уже давно, он несколько раз приглашал его официально. Но Ким был занят в первую очередь переговорами с президентами Китая и Южной Кореи, Си Цзиньпином и Мун Чжэ Ином, и, конечно, с президентом США Дональдом Трампом. Однако две встречи с Трампом по ядерному конфликту не принесли прорыва, последний саммит во Вьетнаме сорвался. (...) То, что переговоры с США не продвигаются, является для Москвы шансом вмешаться в них, сказал в разговоре с Der Spiegel Александр Габуев, эксперт по Азии из Московского Центра Карнеги. (...) Даже если совместная граница [России и Северной Кореи] протянулась только на 17 км, Москва беспокоится о стабильности в регионе - и хочет иметь там влияние", - говорится в статье.

"В решение этого конфликта Россия хочет быть вовлеченной наряду с Китаем, для Кремля неприемлемо, чтобы Вашингтон принимал решения в одиночку", - говорит Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Как и эксперт Габуев, он не ждет больших результатов от встречи двух президентов.

"Путин не может предложить Киму слишком многого, торговля с кризисной Северной Кореей сильно ограниченна из-за международных санкций, - указывает издание. - (...) Однако для северокорейского диктатора поездка, вероятно, имеет смысл хотя бы ради фотографий с российским президентом. Ведь встреча показывает, что у него есть и другие дипломатические возможности для переговоров - и это послание также адресовано в первую очередь Трампу. К тому же оба - Путин и Ким - отрицают западные санкции в качестве политического инструмента".

"Северная Корея по сей день верит в Россию: когда становится трудно, Москва помогает, - так думают в Пхеньяне", - говорит аналитик Суздальцев. "Этому есть исторические причины, - отмечает издание. - После Корейской войны в период с 1950 по 1953 год Москва значительно помогла в восстановлении Северной Кореи".

Для Кима, продолжает издание, важна и экономическая поддержка. "Пхеньян хочет сократить свою экономическую зависимость от Китая, в следующем году режим якобы собирается увеличить товарооборот с Россией до миллиарда долларов. Как именно это должно произойти, остается неясным".

Как сообщает газета "Коммерсант", страны могут использовать механизм торговли на основе бартера, поставляя друг другу товары без осуществления платежей. "Однако здесь имеет место большой дисбаланс, - указывают Хебель и Штайнметц. - В прошлом году экспорт России в Северную Корею составил 32 млн долларов, а импорт - только 2 млн долларов".

"Я не вижу экономического смысла в этой системе, Россия переплатит. Разве что именно это она и планирует и речь идет о скрытом кредите для Пхеньяна", - говорит эксперт Габуев.

Для Путина встреча с Кимом будет короткой - после он направится в Пекин, чтобы встретиться с Си Цзиньпином. "Москва на протяжении нескольких лет усиленно пытается сблизиться с Китаем, с тех пор, как после аннексии Крыма Запад ввел против страны санкции. Пока, - пишет Der Spiegel в заключение, - российские надежды едва ли оправдались".