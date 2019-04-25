Тому, кто хочет быть в хорошей форме, следует завести собаку

"Светит ли на улице солнце, идет ли дождь или снег - собаку нужно выгуливать каждый день. Как показало новое исследование, пользу из этого могут извлечь и владельцы четвероногих", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Согласно рекомендациям, взрослые должные заниматься умеренной физической активностью как минимум 150 минут в неделю. Правда, как выяснили ученые Ливерпульского университета, в Англии это под силу только 66% мужчин и 58% женщин. При этом возможность увеличить уровень активности заключается в том, чтобы завести собаку", - говорится в статье.

"Для своего исследования Кэрри Уэстгарт и ее коллеги опросили 385 семей в английском графстве Чешир. (...) Всего в опросе приняли участие 191 владелец собак, 455 взрослых, не имеющих собаки, и 46 детей. Результат исследования оказался следующим: у владельцев собак вероятность выполнения рекомендации ВОЗ о 150 минутах умеренной физической активности в неделю в четыре раза превышает таковую среди людей, не имеющих собак", - передает издание.

"Правда, среди участников опроса нашлось 10% владельцев собак, физическая активность которых была даже ниже, чем у тех, у кого не было собаки. В таких случаях их четвероногий друг жил в саду. Проведенные ранее исследования показали, что такое особенно часто встречается в США - там лишь 27% владельцев собак выполняли рекомендацию о 150 минутах двигательной активности в неделю".

"Исследователи подчеркивают, что неясно, действительно ли собаки мотивирует к большей активности или же четвероногих друзей чаще заводят и без того активные люди. Однако в целом, как пишут авторы, проведенное исследование показывает, что собаки оказывают положительное воздействие на здоровье", - передает Der Standard.