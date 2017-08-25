Александр Гауланд: "Германия прежде всего"

"Александр Гауланд с удовольствием перефразирует слова Дональда Трампа. "Германия прежде всего", - повторяет он беззастенчиво на встрече с журналистами в Берлине, разъясняя, какие меры в отношении беженцев предлагает его партия "Альтернатива для Германии" (АдГ)", - сообщает корреспондент ABC Росалия Санчес.

А именно, Гауланд заявил: "Средиземное море надо перекрыть. Надо, чтобы военные корабли Германии патрулировали эти воды и принимали меры, без промедления возвращая нелегалов, пересекающих море, на берега Северной Африки". Гауланд предлагает создать в Африке специальные центры для приема прошений об убежище, дабы предотвратить проникновение беженцев в Европу, передает журналистка.

Что касается отношений между странами ЕС, то Гауланд заявил: "Будь у меня достаточно сил в парламенте, я бы в первую очередь отменил законы, позволяющие оказывать антикризисную помощь в Европе. Спасение Греции - очевидный абсурд".

Санчес комментирует: "76-летний Гауланд - кандидат, который, как надеется АдГ, привлечет консерваторов, разочаровавшихся в курсе Меркель по вопросам беженцев и европейской политики. Сын подполковника полиции ГДР, он называет себя патриотом и считает: "Долг патриота - избавить Германию от иммиграции". Раньше Гауланд выступал за упразднение общей европейской валюты, теперь же говорит, что Германия может остаться в еврозоне вместе с такими странами, как Австрия и Финляндия, но не с другими.

По последним соцопросам, 24 сентября на парламентских выборах АдГ может получить 7-8% голосов, то есть преодолеть 5-процентный барьер.

Сторонники АдГ - не только правые, пишет автор. Вокруг второго кандидата от АдГ, которая идет на выборы вместе с Гауландом, - 38-летней Алисе Вайдель - сформировалась "Гомосексуальная альтернатива": ассоциация патриотично настроенных лиц нетрадиционной ориентации в рамках АдГ.

"На данный момент главные предвыборные заявления Вайдель - это опровержение предположения, что АдГ финансируется российскими благодетелями (версии, навеянной несколькими поездками лидеров партии в Москву); но во внешней политике АдГ ратует за поворот Германии к путинской России, соседу, с которым эта партия хочет улучить отношения", - говорится в статье. Кроме того, Гауланд и Вайдель против соглашения о свободе торговли между США и ЕС. "Они считают, что оно идет вразрез с негласными договоренностями, которые были заключены с Москвой после падения Берлинской стены, и полагают, что именно нарушение договоренностей - причина конфликтов типа украинского", - пишет журналистка.

Санчес перечисляет еще несколько пунктов предвыборной программы АдГ: восстановление воинской повинности, повышение налогов для самых богатых, замена одного из видов соцпособий оплачиваемыми "общественными работами". Кандидаты также требуют, чтобы в школьных учебниках истории уделялось меньше внимания нацистскому периоду, дабы искоренить "культ вины", говорится в статье.