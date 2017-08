25 августа 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Трамп повышает ставки в Афганистане - русские покачивают головой "Когда президент Трамп объявил ранее на этой неделе, что по совету своих генералов он расширяет операции в Афганистане, несмотря на свои неоднократные обещания положить конец участию США в 16-летнем конфликте, некоторые россияне не могли не вспомнить февраль 1989 года, когда советский лидер Михаил Горбачев сделал прямо противоположное", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Горбачев считал, что эта война была ошибкой, она шла плохо и не могла быть выиграна, - считает Павел Палажченко, долгое время бывший личным переводчиком советского руководителя. - Он считал, что с некоторой помощью существовала возможность того, чтобы [бывший афганский президент Мохаммед] Наджибулла создал своего рода правительство национального примирения и избежал поражения... Но после 1992 года и Россия, и США не обращали внимания на то, что происходило в Афганистане. Он превратился в рассадник терроризма, и это стало одной из причин, по которой произошел теракт 11 сентября". "Сейчас американская война в Афганистане - и решение Трампа продолжить ее - в глазах россиян кажется обреченной на ту же судьбу, что и советская", - говорится в статье. "На Западе существует идея, что мы пытались навязать Афганистану безбожный коммунизм, а они несут с собой демократию, - говорит Владимир Сотников, эксперт Института востоковедения РАН. - На самом деле, мы пытались реализовать политическое решение такого же рода, что и позднее США, поддерживая светское правительство, права женщин, налаживая инфраструктуру и так далее. Мы строили школы, больницы и дороги. Мы привезли туда врачей, учителей и инженеров, чтобы способствовать процессу модернизации. Проблема состояла в том, что мы были чужаками, как и американцы сейчас". "Россия готовится к возможному всплеску активности исламистских боевиков, которые могут проникнуть в слабые, преимущественно мусульманские постсоветские государства Средней Азии, после того как западные силы окончательно покинут Афганистан. Решение Трампа на этой неделе, кажется, не вселяет в российских экспертов по безопасности особой уверенности", - отмечает Уэйр. "То, как американцы это делают, не подает особых надежд, что они смогут чего-то достичь в Афганистане, - считает ветеран афганской войны, генерал Махмут Гареев. - Им надо либо начать большую войну, ввести многочисленные войска, либо просто оставить все как есть". Источник: The Christian Science Monitor