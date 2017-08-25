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25 августа 2017 г.
25 августа 2017 г.

Джэй Акбар | Daily Mail

Россия отправила в полет над Тихим океаном "ядерные бомбардировщики", вынудив Южную Корею и Японию поднять самолеты-перехватчики

"Южная Корея подняла самолеты, чтобы перехватить российские бомбардировщики, пролетавшие над водами рядом с ее территорией, - сообщает Джэй Акбар в The Daily Mail. - Российские бомбардировщики "Туполев 95-МС" летели над нейтральными водами в сопровождении истребителей "Сухой-35С" и самолетом дальнего обнаружения и управления А-50, по словам российского Министерства обороны. Военные не сообщили деталей ни об общем количестве самолетов, принявших участие в запланированном, по их словам, полете, ни о том, по какой причине состоялась миссия".

"О полете, в котором также участвовали самолеты с расширенными возможностями сбора разведывательных данных, было объявлено в тот же день, когда Москва жаловалась на американо-южнокорейские военные игры, - указывает автор. - Россия, у которой есть общая граница с Северной Кореей, неоднократно выражала беспокойство по поводу нарастающей напряженности на Корейском полуострове, вызванном ядерной программой Пхеньяна. Она неоднократно давала понять, что недовольна планами Японии принять на своей территории американскую противоракетную систему".

"Бомбардировщики Ту-95МС были заправлены в полете во время миссии, сказано в сообщении Минобороны РФ, - передает Акбар. - В нем также отмечено, что на протяжении части полета бомбардировщики сопровождали южнокорейские и японские военные самолеты".

Источник: Daily Mail


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