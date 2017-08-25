Министр обороны Литвы: "Российская агрессия против Украины вернула нас к реальности"

"Раймундас Кароблис - министр обороны в стране, на которую легко напасть", - пишет корреспондент El Mundo Хавьер Колас, предваряя его интервью. Беседа с журналистами состоялась на базе Рукла вблизи Каунаса, где размещен один из четырех батальонов, которые НАТО развернуло в странах Балтии и Польше на фоне растущей напряженности в отношениях между Западом и Кремлем.

"В основном российская сторона жалуется, что это наращивание войск у ее границ несет ей угрозу", - заметили журналисты.

Кароблис ответил: "Они не несут угрозы России в военном отношении. В нашей армии 15 тыс. солдат, теперь у нас есть этот батальон - 1 тыс., плюс какие-то дополнительные войска на маневрах - может быть, 17 тыс. Против 300 тыс. солдат это ничто".

"Какова, по вашей оценке, численность российских войск в Калининградской области?" - поинтересовался журналист.

"От 25 до 30 тыс. Они установили ракетные комплексы оборонительного характера, но быстро могли бы превратить их в наступательные. Они построили базы для танков и пехоты. У них есть ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие. С другой стороны, уже в континентальной России они увеличили свои силы на северо-западе, их цель, вероятно, - так называемый Сувалкский коридор. Восстановление этого потенциала обнажает возможные устремления России", - ответил министр.

"До вступления в должность президент США Трамп сомневался, что НАТО обязано помогать вам, если вы не будет выполнять свои обязательства", - напомнили журналисты.

Кароблис признал, что США вносят диспропорционально большой вклад в НАТО, а также сказал: "В том, что касается Литвы, какое-то время мы действительно смотрели на вещи через розовые очки, но агрессия России в отношении Украины вернула нас к реальности. С 2014 года мы увеличили оборонный бюджет в два раза с лишним. В текущем году он составит 1,8% (от ВВП. - Прим. ред. ), в будущем - 2% или больше. Надеюсь, что больше".

Кароблис заявил: "Наша граница - вторая по важности внешняя граница в ЕС, и наш долг - защищать ее. Предотвращать контрабанду и иммиграцию, особенно из Белоруссии... А также принимать меры для предотвращения гибридной войны. Мы должны знать, кто пересекает границу. Что невозможно отразить - так это идеи, которые Россия доносит до своего русскоязычного населения".