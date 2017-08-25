Военные игры Путина пугают Европу

"В эти дни Центральная Европа смотрит на Россию с большей тревогой. В сентябре по ту сторону границы до 100 тыс. российских солдат примут участие в крупномасштабных маневрах", - пишет корреспондент El Mundo Хавьер Колас.

"НАТО, которое в нынешнем году усилило свое присутствие в странах Балтии, чтобы предотвратить российское вмешательство, подобное событиям на Украине, не предусматривает никакого ответа, хотя и будет наблюдать за передвижениями российских войск вблизи и попросило Москву практиковать транспарентность на маневрах", - говорится в статье.

В Рукле (Литва), в 100 км от российской границы, НАТО увеличило свой контингент до численности батальона. Альянс "укрепил свой самый слабый фланг, разместив там пеструю мешанину солдат из разных стран. Время покажет, достаточно ли этих мер сдерживания", пишет автор.

"Литва уверяет, что российские маневры - это репетиция наступления на Запад. 31 июля президент Грибаускайте объявила, что на период этих тренировок США увеличат свое военное присутствие в Литве. Посольство США в Эстонии сообщило, что США перед началом маневров развернут в каждой из трех стран Балтии по одной роте солдат", - пишет издание.

"Очевидно, Россия хочет восстановить свое господство в этой зоне и таким образом изменить систему обороны в Европе", - говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Аннексия Крыма и вмешательство России на востоке Украины снова сделали Европу приоритетным регионом для НАТО", - пишет автор.

Со своей стороны, российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов полагает: "Наращивание присутствия НАТО в странах, граничащих с Россией, обязывает Москву идти на серьезные шаги в ответ". В этой связи автор напоминает: в 2016 году введена в строй система ПРО США Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) в 600 км от Крыма. "США решили построить похожую базу с радарами и противоракетами в польском поселке Редзиково", - говорится в статье.

Москва отрицает, что в сентябрьских учениях будет задействовано более 13 тыс. солдат. "На предыдущих учениях, в 2013 году, Россия тоже объявила об участии не более 13 тыс. солдат, а НАТО потом насчитало 70 тысяч", - пишет газета.

По словам автора, вся армия Литвы и батальон НАТО находятся в боевой готовности.

"Один батальон - это слишком мало перед лицом крупномасштабного вторжения, но он выполняет функцию предохранителя или спускового крючка: если он подвергнется атаке или понесет потери, это повлечет за собой ответные действия НАТО", - говорит военный обозреватель Delfi.lt Вайдас Салдинас. Автор замечает: "В кулуарах аналитики и советники правительства признают, что происхождение батальона важнее, чем численность: Москва хорошенько подумает, если ее действия могут причинить смерть немецким или норвежским военным, а не литовцам или украинцам".

По мнению автора статьи, "обе стороны считают ситуацию опасной для себя, так что Запад направляет в страны Балтии больше войск, а Москва делает то же самое, и возникает динамика бесконечного довооружения, которая может привести к сценарию предвоенной ситуации".

"В странах Балтии проживает более 1 млн человек, которые считают себя в большей или меньшей мере русскими", - напоминает издание.

"Некоторые высокопоставленные лица из МИД РФ выражали готовность защищать права российских граждан, "где бы те ни находились", открыто упоминая о странах Балтии. Этот предлог защиты русских - или, как минимум, русскоязычных - подготовил почву для аннексии Крыма", - пишет автор. В этой связи он напоминает, что НАТО обязано защищать страны Балтии: "это гарантия, но возникает риск перерастания регионального конфликта в глобальный".

"Учения вызывают тревогу, так как это идеальный способ перейти от слов к делу", - замечает автор. Салдинас считает самым слабым звеном Латвию: "Она находится в руках российских олигархов, там много русскоязычных, есть внутренние трения, армия более слабая". Салдинас изложил еще один возможный сценарий: "Российские спецслужбы могли бы вооружить предполагаемых литовских националистов, разрешить им захватить какой-нибудь приграничный город, затем их отбросят внутрь Литвы, где Россия начнет антитеррористическую операцию, и тогда НАТО будет вынуждено применить Статью 5 [своего Устава], но, возможно, оно станет колебаться".