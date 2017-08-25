Вашингтон только что наказал Россию - и помог Путину

"Прозвучавшее на этой неделе объявление, что американские дипломатические миссии в России ограничат выдачу неиммигрантских виз российским гражданам, было понятным ответом на решение российского правительства урезать персонал этих миссий в России более чем наполовину, - отмечает Марк Галеотти в Foreign Policy. - Но также это был совершенно неправильный ход, проявление той самоубийственной близорукости, которая определила американскую политику в отношении России с начала холодной войны 2.0. Внесем ясность. Кремль на самом деле выигрывает, когда путешествия в Америку затруднены для россиян. Напротив, Соединенные Штаты выигрывают от более открытого контакта".

"Прежде всего, объявив об ограничении выдачи виз так открыто и с такой помпой - предположительно в попытке пристыдить Москву, - Вашингтон вручил Кремлю полезную пропагандистскую победу", - говорится в статье.

"Новые ограничения на выдачу виз неудобны, но не абсолютны. Три консульства (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке) больше не будут выдавать визы, однако скрининговые интервью по-прежнему будут проходить в Москве после краткого перерыва. Время ожидания, предположительно, увеличится, но терпимо, - указывает автор. - Тем не менее, эти нюансы не обозначаются в репортажах местных российских СМИ. Вместо этого случившееся уже раскручивается как удар по рядовым россиянам, послание, означающее, что Америка не любит русских и не хочет видеть их на своих берегах. Во вторник перед американским посольством был организован очередной протест с наемной толпой, в котором участвовали машины с явно профессионально нарисованными триколорами и весьма затейливыми лозунгами "We treat sanctions with contempt". (По-русски он звучит немного лучше, но не сильно)". (По ссылке, данной в статье, можно увидеть автомобили с лозунгом "Вертели мы ваши санкции на". Предложенный автором вариант этого лозунга переводится на русский как: "Мы относимся к санкциям с презрением". - Прим. ред.).

"Между тем полностью вымышленные рассказы об огромных очередях у посольства в Москве кругами ходят по социальным сетям и СМИ, РИА "Новости" даже вдохнуло новую жизнь в фотографию с бдения по поводу смерти лидера Linkin Park Честера Беннингтона, заявив, что на ней изображены толпы, часами ждущие своих виз", - рассказывает Галеотти.

"Для правительства, которое, похоже, для поддержания своей легитимности все чаще рассказывает русским о том, как остальной мир их умаляет и осуждает, шанс раскрутить нечто подобное был и в самом деле очень удобен, - говорится в статье. - Однако, если отбросить пропаганду, наложение дополнительных ограничений на россиян, которые хотят съездить в Соединенные Штаты, - ошибка. Сделав это, Америка по своей воле отказалась от одного из лучших своих инструментов в противостоянии с Москвой".