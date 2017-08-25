Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в очередной раз встретился с российским президентом Владимиром Путиным - на сей раз приехав к тому в Сочи, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

"Речь на встрече шла о времени, которое наступит после окончания войны в Сирии. Весь мир надеется на то, что когда-то орудия в этом кровавом противостоянии смолкнут, - надеется и Израиль, испытывающий, однако, смешанные чувства. Послевоенная Сирия, в которой с дружеского разрешения режима Асада Тегеран сможет разместить свои войска или войска "Хизбаллы" на границе с Голанскими высотами с сирийской стороны, - кошмарный сон Израиля", - говорится в статье.

Поэтому, замечает автор публикации Инге Гюнтер, Нетаньяху вместе с шефом "Моссада" Йоси Коэном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом отправились к Путину в Сочи, чтобы рассказать о своих опасениях ему лично. Иран, по словам Нетаньяху, готовится укрепить свои военные позиции в Сирии, "а это опасность для Израиля, Ближнего Востока и, с моей точки зрения, для всего мира", цитирует издание главу израильского правительства.

"Путин, - поясняет автор публикации, - имеет возможность сдержать Тегеран".

"Если кто и играет сегодня ключевую роль в сирийском конфликте, так это русские, а не американцы, - продолжает издание. - Правда, недавно русские продали Ирану противоракеты C-300. И Тегеран, и Москва настроены сохранить власть Асада в Сирии".

"В Израиле довольно сильно сомневаются в том, что Путин готов принимать во внимание интересы Израиля в Сирии. Требование Нетаньяху о том, что после перемирия все сторонние участники конфликта должны покинуть территорию Сирии, выглядит как благое намерение. Однако более реальным выглядит такой сценарий: война когда-нибудь закончится - израильские эксперты полагают, что через полгода, - но мира не будет еще долго", - пишет в заключение автор.