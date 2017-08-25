Великодержавная жажда

Крупномасштабные военные учения у восточных рубежей НАТО должны заставить Запад забеспокоиться. "Учения учениями, однако Москва хорошо понимает, как разбередить старые страхи в странах Балтии и в Польше, спрятавшихся под крылом альянса, памятуя о негативном опыте в связи с российскими имперскими притязаниями после окончания холодной войны", - считает немецкое издание General-Anzeiger.

"Россия демонстрирует великодержавные мускулы", - пишет автор публикации Хольгер Мёле о совместных российско-белорусских военных учениях с участием примерно 100 тыс. военнослужащих.

"Именно там, где НАТО уязвимее всего, по приказу Путина и при дружеской поддержке Лукашенко будут маршировать военные. Путин будет только рад, если Москве удастся добиться таким образом нестабильности на восточных рубежах альянса. Как сотрудник КГБ в прошлом, российский президент хорошо понимает, как вести и поддерживать гибридные войны (...) - взять хотя бы затянувшийся конфликт на востоке Украины", - говорится в статье.

"Целенаправленной провокацией" называет журналист предстоящие учения. "Россия представляет собой скорее противника, чем стратегического партнера", - резюмирует автор.