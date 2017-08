25 августа 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Умер еще один российский дипломат В четверг Москва подтвердила, что скончался посол РФ в Судане Миргаяс Ширинский. Американские издания The Daily Beast и The Washington Post напоминают о смертях других российских дипломатов в последние месяцы и гадают, что это - череда случайных совпадений или нечто более зловещее? Журналисты обоих изданий приводят списки умерших дипломатов, причем они не совпадают. "Необычное дело о смертях российских дипломатов" - так озаглавлена статья журналистки Анны Немцовой в The Daily Beast. С ноября скончались как минимум шесть российских дипломатов разных рангов, пишет автор. Один из них был убит, сообщение о смерти другого оказалось ложным, остальные, вполне возможно, умерли от естественных причин, если учесть среднюю продолжительность жизни российских мужчин и распространенность смертей от сердечных болезней. "Но в мире, где российское правительство регулярно обвиняют в убийстве врагов экзотическими ядами, сыщики-любители спешат заподозрить, не имея никаких доказательств, что кто-то наносит ответные удары. А поскольку информации о покойных крайне мало, очень легко строить конспирологические теории. Кем они были - дипломатами или шпионами? Верными слугами Кремля или предателями? Там, где факты в дефиците, теорий - в избытке", - пишет автор. По поводу смерти Ширинского в Хартуме (Судан) Немцова пишет, что обычно в этот период в Хартуме температура превышает 38 градусов Цельсия, а Ширинскому было 62 года. "Коллеги дипломата сказали журналистам, что у него были проблемы с высоким артериальным давлением", - говорится в статье. Автор также упоминает о смерти Виталия Чуркина и убийстве в Турции Андрея Карлова. В декабре в Усть-Каменогорске был найден мертвым Роман Скрыльников, временный сотрудник российского консульства в Казахстане. Официальная причина смерти - сердечный приступ. В январе был найден мертвым 55-летний российский консул в Греции Андрей Маланин. "И снова сердечный приступ", - пишет автор. "В том же месяце британская Daily Star подхватила сообщение Саудовской Аравии, что в Йемене неизвестные инсургенты взяли штурмом российское посольство и убили посла Владимира Дедушкина. МИД РФ быстро опроверг сообщение, Дедушкин с тех пор несколько раз появлялся на публике. Но после убийства в Турции казалось, что возможно все, тем более, что незадолго до этого 67-летний посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в больнице в Нью-Дели после "непродолжительной болезни", - говорится в статье. "В мае нынешнего года в Москве 44-летний российский дипломат застрелил из охотничьего ружья жену и дочь, а затем застрелился сам. Преданы огласке только его имя и первая буква фамилии - Александр Ш.", - пишет автор. "Российский посол Миргаяс Ширинский - седьмой российский дипломат, умерший с ноября прошлого года" - ведет счет The Washington Post. Журналист Макс Биэрек замечает: "От этого не уйти: факт смерти семи высокопоставленных российских дипломатов за 9 месяцев (причем никто из них не умер после продолжительной болезни) подогревает конспирологические теории и один из излюбленных Америкой сюжетных ходов - "заказное убийство россиянами". Но, может быть, мы путаем совпадение со сговором? - тут же задается вопросом автор. Он тоже ссылается на статистику о средней продолжительности жизни российских мужчин. По его мнению, кончины Ширинского, Чуркина, Кадакина и Маланина, возможно, не нуждаются в детальном расследовании. Карлов "был застрелен в упор человеком, который кричал о российском вмешательстве в Сирии", говорится в статье. Более загадочной автор счел смерть еще двух лиц. "Петр Польшиков, когда-то работавший в Латиноамериканском департаменте МИД РФ, был найден с огнестрельным ранением головы в своей ванной (так в оригинале; "МК" сообщал об обнаружении тела Польшикова в спальне. - Прим. ред.). Сергей Кривов, "дежурный комендант консульства" в Нью-Йорке, в обязанности которого, как предполагается, входили "предотвращение диверсий" и помехи "попыткам тайного проникновения", был обнаружен без сознания на полу в консульстве. В первоначальных сообщениях указывалось, что он упал с большой высоты. Российские официальные лица вскоре заявили, что у него случился сердечный приступ", - говорится в статье. "В мире просто очень много престранных совпадений, - заметил Рольф Моуэтт-Ларссен, 23 года прослуживший в ЦРУ. - При всем при том я полагаю, что этот сюжет требует более глубокого расследования". "Бесспорно, Путин действует за рамками верховенства закона. Даже если говорить об истории, российских сотрудников заставляли бы исчезнуть, если бы их компрометировали "кроты" из американского истеблишмента. Я не говорю, что с этими дипломатами происходит именно это, но, будь это правдой, это была бы колоссальная история, - сказал Моуэтт-Ларссен. - Даже в российском контексте устранение дипломатов - редкость. Впрочем, Путину, возможно, нравится тот факт, что дипломаты его боятся - он, возможно, находит это весьма удобным". В то же самое время журналист напоминает о статье журналистки Лайзы Белкин от 2002 года, где изучалась склонность людей видеть тенденции и заговоры в легко объяснимых и естественных событиях.