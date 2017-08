25 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня После выборов Трампа "перевыборы" Меркель навевают скуку Если вы ничего не слышали о предвыборной кампании в Германии - это потому, что ее почти не слышно, хотя уже 24 сентября определится судьба фрау канцлер, пишут СМИ. Меркель намеренно уходит от полемики, делая ставку на "скучную" стабильность. Ее ближайший соперник из СДПГ Мартин Шульц играет на пацифистских струнах немцев, а из стана АдГ слышится: "Долг патриота - избавить Германию от иммиграции". "Немецкий выборный сезон тих. Слишком тих" - так озаглавил свой комментарий в The New York Times журналист Йохен Биттнер. "Если вы ничего не слышали о предвыборной кампании в Германии - это потому, что ее почти не слышно, а ведь общенациональные выборы, которые определят, останется ли на посту канцлер Ангела Меркель, назначены на 24 сентября", - говорится в статье. "Мы говорим о той самой Германии, которая за последние два года приняла порядка миллиона беженцев", "миллиардами евро выкупала обанкротившиеся европейские государства, заняла жесткую позицию относительно России после того, как та аннексировала Крым" и "переключается с ядерных электростанций на зеленую энергию", говорится в статье. "Все это произошло во время вахты Меркель, и все это неоднозначно оценивается в стране. И все-таки мало кто сомневается, что она в четвертый раз займет пост канцлера", - пишет автор. По данным опросов, Меркель опережает социал-демократа Мартина Шульца на 20%, и пока остается только один вопрос: с кем Меркель будет строить коалицию - с либералами или "Зелеными"? По мнению журналиста, христианские демократы и социал-демократы не дискутируют по вышеназванным проблемам, так как боятся, что открытые дебаты приведут к общественному недовольству. Обсуждение этих вопросов достается периферийным партиям. В результате партия "Альтернатива для Германии" (настроенная против иммигрантов и против истеблишмента) может избраться в парламент и получить в нем третье по величине представительство. "Другими словами, Германию, вероятно, ждет возрождение политического разнообразия", - пишет автор, замечая, что "укрепление обрюзгшей немецкой демократии произойдет как раз вовремя", поскольку задача Германии - "ограждать и обеспечивать жизнеспособность демократии в других частях мира". "Хэштег кампании ХДС Меркель - #fedidwgugl. В приблизительном переводе лежащий в основе слоган означает: "Ради Германии, в которой мы живем хорошо и счастливо". На кепке не поместится", - шутит Бертран Бенуа, берлинский корреспондент американской The Wall Street Journal. "На протяжении недель ХДС Меркель возвышался над предвыборной гонкой, опережая самого ближнего конкурента на 15 пунктов, - говорится в статье. - Во время предвыборной кампании она уходила от полемики, произнося довольно прозаические речи в сельских городах, вдали от столицы". "Самое худшее", что Меркель сказала про своего крупнейшего соперника, Мартина Шульца, это: "Я ценю своего оппонента". Специалисты по политологии придумали термин для тактической сдержанности канцлера, которую они называют асимметричной демобилизацией, или же искусством разоружения противников путем отказа с ними препираться", - пишет журналист. Как отмечает корреспондент, при низкой безработице и растущих зарплатах в Германии мало того гнева на экономической почве, который окрасил прошлогоднюю американскую президентскую кампанию. "Стабильность скучна", -говорит немецкий стендап-комик Хеннинг Вен. "Учитывая, что победа Меркель, по-видимому, обеспечена - если не произойдет российского взлома или другого непредвиденного события - самой горячей темой среди экспертов стало то, какая из более маленьких политических партий окажется на 3-м месте", - продолжает журналист. "Одна крошечная партия пытается - пусть безуспешно - внести какую-то полемику в кампанию", - говорится далее. "Мартин Зоннеборн, председатель Die Partei, полусерьезной сатирической партии, которая набрала 0,1% на самых недавних выборах и имеет одно место в Европарламенте, пообещал вести "чисто сексуальную кампанию, непревзойденную по своей грубости и примитивности", - передает Бенуа. Социологи говорят, что такие фокусы мало отразятся на предвыборной гонке. "Только интеллектуалы думают, что кампания должна быть громкой и полемичной, - сказал автору Манфред Гюлльнер, председатель берлинской социологической компании Forsa. - Большинство избирателей ориентированы на консенсус". Кандидат от СДПГ на выборах в Бундестаг предлагает убрать ядерное оружие, находящееся на территории Германии, пишет корреспондент Le Figaro Николя Баротт. Активизируя пацифистскую риторику, Шульц надеется поднять свой рейтинг. Немецкое общественное мнение, травмированное воспоминаниями о нацизме, очень чувствительно к этой теме, и левые делают из нее структурообразующую часть своей идентичности, считает автор. Шульц намекает на чрезмерную снисходительность Меркель к американскому президенту, отмечает Баротт. "Недопустимо, чтобы Германия безмолвно и бездеятельно наблюдала за гонкой вооружений, к которой стремится Трамп", - заявил Шульц во вторник, повторяя, что он отказывается от идеи, чтобы Германия выделяла к 2024 году 2% ВВП на военные расходы. Он говорит, что "отказывается" этому подчиняться: "Лучше инвестировать в образование". "Безусловно, цель довести военные расходы до 2% является упрощенческой и может быть подвергнута критике, - поясняет Клаудиа Майор, специалист по вопросам обороны в Немецком институте международной политики и безопасности (SWP). - Однако повышение оборонных бюджетов в Европе не является подарком Дональду Трампу. После долгих лет сокращения мы далеки от чрезмерных военных расходов. Усиление становится необходимым для ответа на нынешние вызовы: нестабильность на юге Европы, ИГИЛ*, агрессивная политика России. Своими заявлениями Мартин Шульц отправляет губительный месседж и демонстрирует, что он не понимает существующих целей и задач". Автор статьи комментирует: "Да ему это совершенно безразлично, его цель - мобилизовать своих избирателей". Кандидат от АдГ Александр Гауланд с удовольствием перефразирует слова Дональда Трампа. "Германия прежде всего", - заявляет он, разъясняя, какие меры в отношении беженцев предлагает его партия, сообщает после встречи политика с журналистами корреспондент ABC Росалия Санчес. Так, Гауланд требует: "Средиземное море надо перекрыть. Надо, чтобы военные корабли Германии патрулировали эти воды и принимали меры, без промедления возвращая нелегалов, пересекающих море, на берега Северной Африки". Что касается отношений между странами ЕС, то Гауланд заявил: "Будь у меня достаточно сил в парламенте, я бы в первую очередь отменил законы, позволяющие оказывать антикризисную помощь в Европе. Спасение Греции - очевидный абсурд". Журналистка комментирует: "76-летний Гауланд - кандидат, который, как надеется АдГ, привлечет консерваторов, разочаровавшихся в курсе Меркель по вопросам беженцев и европейской политики. Сын подполковника полиции ГДР, он называет себя патриотом и считает: "Долг патриота - избавить Германию от иммиграции". По последним соцопросам, 24 сентября на парламентских выборах АдГ может получить 7-8% голосов, то есть преодолеть 5-процентный барьер. Сторонники АдГ - не только правые, пишет автор. Вокруг второго кандидата от АдГ - 38-летней Алисе Вайдель - сформировалась "Гомосексуальная альтернатива": ассоциация патриотично настроенных лиц нетрадиционной ориентации в рамках АдГ. "На данный момент главные предвыборные заявления Вайдель - это опровержение предположения, что АдГ финансируется российскими благодетелями (версии, навеянной несколькими поездками лидеров партии в Москву); но во внешней политике АдГ ратует за поворот Германии к путинской России", - говорится в статье. Кроме того, Гауланд и Вайдель против соглашения о свободе торговли между США и ЕС. Санчес перечисляет еще несколько пунктов предвыборной программы АдГ: восстановление воинской повинности, повышение налогов для самых богатых, замена одного из видов соцпособий оплачиваемыми "общественными работами". Кандидаты также требуют, чтобы в школьных учебниках истории уделялось меньше внимания нацистскому периоду, дабы искоренить "культ вины". Партию АдГ то и дело критикуют за то, что она представляет интересы России в Германии. Заместитель председателя "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд в интервью DPA опроверг это обвинение, сообщает Die Welt. "Наша политика в отношении России не имеет на самом деле ничего общего с тем, в чем нас обвиняют, - с поддержкой господина Путина и его авторитарного режима", - заявил Гауланд. При этом, по его словам, Россия должна рассматриваться как равноправный партнер и "как уважаемый и надежный член европейского сообщества". Расширение НАТО за границы Одера политик называет "нарушением слова", данного Москве, передает Die Welt. Зампредседателя АдГ указал в интервью, что "никогда ничего не слышал о каких-либо деньгах", которые в прошлом партия якобы получала из Москвы. По оценкам экспертов, АдГ может рассчитывать на поддержку избирателей на востоке страны, где традиционно сильны антиамериканские настроения. Кроме того, АдГ активно обхаживает "русских немцев". "За четыре недели до выборов, - сообщает Focus, - популярность правопопулистской АдГ выросла до 10%". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного медиакомпанией ARD. ХДС/ХСС поддерживает 38% респондентов (на 1 процентный пункт меньше, чем по итогам предыдущего опроса в начале августа), СДПГ - 22% (на 2 процентных пункта меньше). Левая партия и партия "Зеленых", согласно опросу, занимают 4-е и 5-е место соответственно. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.