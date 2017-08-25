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25 августа 2017 г.
25 августа 2017 г.

Николя Баротт | Le Figaro

Неудобная российская карьера Шредера вредит СДПГ

"Не все такие, как Герхард Шредер. С коварным подтекстом политического поединка это отметила на неделе Ангела Меркель в ходе беседы с читателями Bild", - передает корреспондент Le Figaro в Берлине Николя Баротт. "Я не буду добиваться должностей в бизнесе, когда я перестану быть канцлером", - сказала фаворитка выборов 24 сентября. "Не насилуя свой характер, канцлер воплощает полную противоположность предшественнику: цельность против смешения жанров", - комментирует автор.

"Через считанные недели после того, как он ушел с поста в декабре 2005 года, Шредер предложил свои услуги российскому колоссу "Газпром", вызвав возмущение даже в рядах СДПГ, - напоминает журналист. - Недавно он принялся за старое, подтвердив в конце августа, что станет членом наблюдательного совета "Роснефти", государственной нефтяной компании, входящей во властную систему Владимира Путина. Кампания социал-демократов не нуждалась в новой полемике".

Мартин Шульц не одобрил карьерные планы бывшего канцлера. "Это частные дела Герхарда Шредера, и это не имеет ничего общего с политикой СДПГ", - сухо пояснил он.

По словам автора, в предвыборной кампании СДПГ Герхард Шредер играет двусмысленную роль. "Результаты его социальных реформ продолжают быть спорными для левых, и Шульц начал с того, что выразил желание их исправить", - сообщает корреспондент. "Повестка 2010 - одна из причин экономического здоровья Германии", - возразил Шредер, после чего Шульц оставил свою критику последнего социал-демократа, выигравшего федеральные выборы.

Источник: Le Figaro


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