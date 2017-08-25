Программа сбора биометрических данных, разработанная ЦРУ... включает шпионское ПО

В документах WikiLeaks, к которым получили доступ издания Libération, Mediapart и la Repubblica, раскрывается информация о том, что американское разведывательное агентство в конце 2000-х годов разработало "троянского коня" с тем, чтобы взламывать то техническое средство, которое оно поставляло своим иностранным партнерам, пишет журналист Liberation Жан-Марк Манаш.

Популярная поговорка в разведывательных кругах гласит, что в сфере шпионажа нет союзников - есть только интересы, говорится в статье.

Интерес американского разведывательного агентства к такого рода данным уже широко подтвержден документальными данными. В 2010 году организация Джулиана Ассанжа обнародовала американское дипломатическое сообщение от июля 2009 года, направленное в адрес тридцати посольств и консульств, а также в ЦРУ, по поводу новой государственной директивы в области разведки в отношении так называемой "живой силы", то есть сбора данных о физических лицах, отмечает журналист.

Общественное мнение было шокировано раскрытием информации о том, что американским шпионам было предписано собирать биометрические данные многих высокопоставленных дипломатов. Также это касалось не только северокорейских, китайских, кубинских, индийских, пакистанских, суданских дипломатов, но также и прежде всего постоянных представителей других стран-членов Совбеза ООН (Китая, Франции, Великобритании, России), продолжает журналист.

Между тем секретные документы американского разведывательного агентства, раскрытые в этот четверг сайтом WikiLeaks, дают понять, что этот сбор биометрических данных простирался куда дальше. Обнаруживается, что на самом деле Научно-техническое бюро ЦРУ - эквивалент знаменитого "Q" Джеймса Бонда, отвечающего за гаджеты и техническую поддержку подпольной работы британской секретной разведывательной службы MI6 - в свое время начал поставлять определенному числу "служб связи" (ведомствам, аналогичным ЦРУ в сфере разведслужб и безопасности за рубежом) программу сбора биометрических данных, указывает Манаш.

В технической документации, опубликованной сайтом WikiLeaks, не детализированы ни цели, ни масштаб этого сбора. Однако из них становится ясно, что ЦРУ уже начиная с 2008 года разрабатывало шпионское ПО, предназначенное для проверки того, чтобы так называемые "средства связи" на самом деле давали доступ к биометрической информации, собранной благодаря программам, которым она была предоставлена, говорится в статье.

Конкретно троянский конь, названный ExpressLane ("Скоростная магистраль"), использовался агентами ЦРУ во время посещений ими средств связи. Под видом обновления биометрического программного обеспечения компании Crossmatch, установленного программами, предоставленными ЦРУ своим партнерам, экран-заставка (или splash screen) давал американским шпионам необходимое время для скачивания всех биометрических данных, предварительно собранных программой, пишет Манаш.

Хакеры из ЦРУ также позаботились о том, чтобы не попасться, сделав так, что их шпионское ПО не может быть заблокировано антивирусными программами таких компаний, как McAfee, Norton и "Лаборатория Касперского", - комментирует автор статьи. - "Службы связи", работающие вместе с ЦРУ, подтверждают, что в случае необходимости, не довольствуясь тем, чтобы шпионить за своими противниками, ЦРУ приберегает такой же подход для своих "партнеров".