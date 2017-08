25 августа 2017 г. Йохен Биттнер | The New York Times Немецкий выборный сезон тих. Слишком тих "Если вы ничего не слышали о предвыборной кампании в Германии - это потому, что ее почти не слышно, а ведь общенациональные выборы, которые определят, останется ли на посту канцлер Ангела Меркель, назначены на 24 сентября", - сообщает Йохен Биттнер в The New York Times. "Да, мы говорим о той самой Германии, которая за последние два года приняла порядка миллиона беженцев. О той Германии, которая миллиардами евро выкупала обанкротившиеся европейские государства и заняла жесткую позицию относительно России после того, как та аннексировала Крым. О той самой Германии, которая переключается с ядерных электростанций на зеленую энергию, - говорится в статье. - Все это произошло во время вахты Меркель, и все это неоднозначно оценивается в стране. И все-таки мало кто сомневается, что она в четвертый раз займет канцлерский пост, который удерживает с 2005 года". По данным опросов, если бы выборы прошли сейчас, Меркель опередила бы своего соперника - социал-демократа Мартина Шульца - на 20%, сообщает автор. Пока остается только один вопрос: с кем Меркель будет строить коалицию своих христианских демократов - с либералами или "Зелеными"? "И хотя оба кандидата проводят митинги и произносят речи, общественность, да и большая часть прессы выглядят незаинтересованными или определившимися по поводу результатов, - продолжает Биттнер. - Нельзя сказать, что немцы не интересуются политикой или названными выше проблемами. Они просто приняли тот факт, что национальная политика страны прикована к месту центристским консенсусом, который оставляет мало возможностей для выбора в избирательном бюллетене". По мнению журналиста, христианские демократы и социал-демократы не не дискутируют по вышеназванным проблемам, так как боятся, что открытые дебаты приведут к общественному недовольству. Поэтому обсуждение этих вопросов достается периферийным партиям. В результате партия "Альтернатива для Германии" (настроенная против иммигрантов и против истеблишмента) может избраться в парламент и получить в нем третье по величине представительство. "Другими словами, Германию, вероятно, ждет возрождение политического разнообразия. Здесь не о чем сожалеть. Напротив, укрепление обрюзгшей немецкой демократии произойдет как раз тогда, когда это нужно стране, задача которой все чаще - ограждать и обеспечивать жизнеспособность демократии в других частях мира", - заключает автор. Источник: The New York Times