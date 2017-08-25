Джим Мэттис заявил на Украине, что США подумывают о поставках оружия

"В четверг министр обороны США Джим Мэттис пообещал помочь Украине противостоять нарушениям ее суверенитета со стороны России и дал понять, что администрация Трампа рассматривает возможность поставок оборонительных вооружений украинской армии", - пишет The New York Times.

"Чиновники Госдепартамента и Министерства обороны рекомендуют США предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin и другое оборонительное вооружение, чтобы укрепить ее армию и повысить потенциальный ущерб для Кремля от российской атаки", - говорится в статье.

Мэттис отказался сообщить, что он собирается посоветовать Трампу. Он также не рассказал о сроках, в которые должно быть принято решение по этому вопросу.

"Что касается оборонительных средств уничтожения, мы активно рассматриваем этот вопрос, - сказал он. - Я вернусь, ознакомившись с текущей ситуацией, и смогу проинформировать госсекретаря и президента в весьма конкретных формулировках, что я рекомендую в плане дальнейших действий".

"Мэттис встретился с Порошенко после участия в памятных мероприятиях по случаю провозглашения Украиной независимости от Советского Союза в 1991 году", - отмечает издание.

"Мэттис стоял на трибуне слева от Порошенко, когда украинский президент вручал медали, одну из них посмертно, двум украинским солдатам, сражавшимся с сепаратистами и их российскими союзниками на Восточной Украине", - говорится в статье.

Солдаты из тактической группы 45-й пехотной бригады, подразделения национальной гвардии из Оклахомы, участвующей в подготовке украинских войск, присоединились к украинским соединениям на военном параде, прошедшем маршем через Майдан, говорится в статье.

"Британские, турецкие, грузинские и восточноевропейские министры обороны присоединились к Мэттису на этом мероприятии, в то время как на нем отсутствовали министры обороны Германии, Франции и других стран Западной Европы", - отмечает газета.

Представители вооруженных сил США уже начали размышлять о том, как и где обучать украинцев пользоваться ракетной системой Javelin. Госсекретарь Рекс Тиллерсон входит в число чиновников, поддерживающих предоставление оборонительных вооружений Украине, по словам сотрудников администрации, пожелавших сохранить анонимность.