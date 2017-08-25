Паролин: Папа Римский доволен визитом в Россию, новый климат в отношениях с Москвой

"Путешествие под знаком строительства мостов в атмосфере прислушивания к собеседнику и диалога. На следующий день после возвращения из России кардинал Пьетро Паролин дал эксклюзивное интервью СМИ Секретариата по коммуникации Святого престола", - говорится на сайте официального радио Ватикана Radio Vaticana. Интервью, текст которого вещающая служба публикует на своем ресурсе, взял Алессандро Джизотти.

Госсекретарь Святого престола отметил, что считает результаты этого путешествия "по существу позитивными". Паролин заявил, что встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, а также с Патриархом Кириллом и митрополитом Иларионом "были отмечены именно климатом сердечности, прислушивания к собеседнику, климатом уважения. Я бы назвал их значимыми встречами, это были конструктивные встречи".

Кардинал также рассказал, что по возвращении в Ватикан он побеседовал с Папой Римским, чтобы "дать ему очень краткий, сжатый отчет как о содержании, так и о результатах путешествия". "Естественно, Папа был доволен этими впечатлениями, этими позитивными результатами, которые я ему передал; Папа, как известно - он это повторил и в этом случае - очень, очень внимателен ко всем возможным поводам диалога (...) и очень рад, когда делаются шаги в этом направлении", - заявил госсекретарь Ватикана.

Паролин сообщил, что в ходе встречи с Патриархом Кириллом речь шла "об этом новом климате, этой новой атмосфере, которая царит в отношения между РПЦ и Католической церковью; этот новый климат, эта новая атмосфера, которая установилась в последние годы и которая, естественно, пережила особенно значимый момент, момент большого ускорения, также благодаря встрече в Гаване между Патриархом и Папой, за которой потом последовало это событие".

"Мне кажется, что с их стороны - как, естественно, и с нашей - нет желания исчерпать потенциал, открытый этой новой фазой, и, естественно, сотрудничество может происходить в различных сферах, на различных уровнях: начиная с культурного сотрудничества - академического - кончая гуманитарным..." - добавил кардинал.

Паролин также сообщил, что после его путешествия в Россию по украинскому вопросу, "по крайней мере пока, нет ничего нового (...) возможно, преждевременно думать о чем-то новом". Госсекретарь Ватикана подчеркнул, что "украинский вопрос - это один из вопросов, вызывающих обеспокоенность Святого престола: Папа неоднократно высказывался по теме...". Как пояснил далее Паролин: "Известно, что Святой престол настаивал, прежде всего, на гуманитарных аспектах, начиная с большой инициативы "Папа для Украины". В этом смысле, например, одной из тем является освобождение пленных: это одна из гуманитарных тем, которая могла бы действительно дать новый толчок всему процессу, в том числе - политическому, чтобы выйти из этой ситуации застоя и добиться прогресса - например - также по теме перемирия, по теме прекращения огня, по теме условий безопасности на местах, а также по теме политических условий, чтобы иметь возможность продвинуться в общем решении".

Отзываясь о встрече с Путиным, госсекретарь Ватикана назвал ее "сердечной встречей, встречей уважительной, в ходе которой была возможность обсудить все темы, которые, по крайней мере, нам было важно обсудить, как, например, тему Ближнего Востока, в особенности, ситуации в Сирии, и в этом контексте также тему присутствия христиан: известно, что одна из точек пересечения между Россией и Святым престолом - это именно внимание к ситуации христиан, тема гонений на христиан, которую мы стремимся расширять на все религиозные группы - естественно - и на все меньшинства (...)".

Кардинал попытался донести до Путина следующий месседж: "Россия ввиду своего географического положения, своей истории, своей культуры, своего прошлого и настоящего должна играть большую роль в международном сообществе, в мире. (...) И поэтому она несет особую ответственность за сохранение мира: как страна, так и ее лидеры несут большую ответственность в отношении строительства мира и должны действительно сделать над собой усилие, чтобы ставить высшие интересы мира над всеми остальными интересами".