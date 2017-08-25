Эксклюзив: новые санкции против России подрывают крупное синдицирование займа банка Intesa

"Итальянский банк Intesa Sanpaolo столкнулся с проблемами при синдицировании займа компании Glencore и Катарскому суверенному фонду для финансирования покупки ими доли контролируемой Кремлем крупной нефтяной компании "Роснефть" из-за новых американских санкций против России", - сообщают Сандрин Брэдли, Стивен Джукс и Дмитрий Жданников в эксклюзивном материале для британского агентства Reuters. Как рассказали агентству четыре источника в банковской сфере, западные банки, включая кредитные институты из США и Франции, пока приостановили свое участие в синдицировании займа размером 5,2 млрд евро, который Intesa предоставила в прошлом году.

"Intesa пригласила примерно 15 банков присоединиться к займу, когда открыла синдицирование в мае, - говорится в статье. - Обычно синдицирование займа такого размера занимает от четырех до шести недель, хотя сделки, касающиеся развивающихся рынков, могут иногда занимать на несколько недель дольше".

Как сообщили агентству источники в банковской сфере, отделы контроля над соблюдением законодательства должны разобраться в новых санкциях. Также источники добавили, что синдицирование было затруднено политическим противостоянием между Катаром и Саудовской Аравией. "Банки подходят более осмотрительно к сделкам, в которые вовлечен Катар, так как они опасаются нанести вред своим отношениям с Саудовской Аравией и тремя другими странами Персидского залива, вовлеченными в спор", - передают авторы.

"Синдицирование застопорилось из-за новых американских санкций против России, - рассказал источник агентства в Лондоне из крупного западного банка, который Intesa пригласила поучаствовать в синдицировании. - Новые санкции столь широкомасштабны, что они несомненно повлияют на все подобные сделки, в которые вовлечены российские государственные фирмы".

Intesa, крупнейший розничный банк Италии, от комментариев отказался.

При участии Тэссы Велш и Шу Чжан