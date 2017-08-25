Как шумные китайские туристы могут заглушать сигналы от пришельцев, если их получает крупнейший телескоп мира

"Так много китайских туристов толпится рядом с крупнейшим в мире радиотелескопом, что, по словам ученых, они могут мешать гигантской спутниковой тарелке правильно работать, - передает Стивен Чен в South China Morning Post. - Всего за полгода почти четыре миллиона туристов посетили телескоп FAST - "Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой" - в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу, согласно правительственной статистике, опубликованной в этом месяце".

"В течение фестиваля драконьих лодок 30 мая порядка 220 тыс. человек столпились на площадке в отдаленных горах на юго-западе Китая, чтобы посмотреть на гигантскую тарелку. В тот день его посетило почти вдвое больше туристов, чем приходит в обсерваторию Аресибо - ко второму по величине подобному телескопу в мире, расположенному в Пуэрто-Рико, - за целый год", - говорится в статье.

"Радиотелескоп FAST был построен, чтобы помочь ученым лучше понять Вселенную, и в числе его главных миссий - получение и запись сигналов от пульсаров и других внеземных источников, - сообщает автор. - Для этого необходимо, чтобы тарелка находилась в очень тихом, изолированном месте, однако приток туристов, который она привлекает, изменяет окружающую обстановку".

Местный туристический чиновник сказал, что ожидается, что в следующем году FAST привлечет 10 млн туристов, в основном отечественных. "Туристов будет столько же, сколько их у Великой Стены в Пекине. Здесь у нас новое чудо света", - заявил он.

"За первую половину года туристы принесли уезду доход в размере 4,6 млрд юаней (5,4 млрд гонконгских долларов) - на 40% больше, чем за тот же период прошлого года, как сообщила в этом месяце газета Guizhou Daily report this month", - говорится в статье.