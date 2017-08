25 августа 2017 г. Эдвард Мэлник | Daily Telegraph Россия направила в Интерпол новый запрос на "красный ордер" на арест Билла Браудера, британского критика Путина "России предстоит выяснение отношений с европейскими лидерами в связи с заявлениями о "нецелевом использовании" ею международной системы "красных ордеров" на арест преступников в попытке заткнуть рот критикам Владимира Путина, - сообщает Эдвард Мэлник в The Telegraph. - Документы, виденные The Telegraph, показывают, что Москва направила в Интерпол свежий запрос на "арест и экстрадицию" Билла Браудера - видного борца за наложение санкций на российских чиновников, замешанных в нарушении прав человека". "Все это выяснилось на фоне нарастающего беспокойства в Европе по поводу использования красных ордеров авторитарными лидерами для расправы над критиками", - говорится в статье. "Совет Европы в этом году назвал предыдущие попытки добиться ареста Браудера через Интерпол примером предполагаемого "нецелевого использования" системы государствами, преследующими "политические цели", - передает автор. - Бернд Фабрициус, специальный докладчик, написавший этот отчет, сказал The Telegraph, что европейский орган по защите прав человека ясно дал понять, что Интерполу следует "блокировать повторные красные ордеры" и что он "принял бы меры", если бы Интерпол выполнил последний запрос". "Предыдущие попытки России выпустить красный ордер на Браудера через Интерпол были заблокированы на фоне общественного возмущения использованием международной полицейской сети в политических целях - хотя недавнее назначение российского офицера полиции вице-президентом данного органа (речь идет о генерал-майоре полиции Александре Прокопчуке, избранном вице-президентом Интерпола. - Прим. ред.) могут помочь Москве добиться своей цели", - говорится в статье. Источник: Daily Telegraph