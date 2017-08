25 августа 2017 г. Кэтрин Филп и Билли Кенбер | The Times "Фейсбук" публикует сцены пыток, используемые для вымогательства выкупа "Чтобы вымогать денежный выкуп у родственников своих жертв, контрабандисты людей и банды, торгующие рабами, используют "Фейсбук" для трансляции издевательств и пыток, которым подвергаются мигранты", - пишет The Times. На видеозаписях главари ливийских банд грозят мигрантам убийством, сообщают журналисты Кэтрин Филп и Билли Кенбер. Международная организация по миграции (IOM) при ООН осудила "Фейсбук" за безответственность. Издание отмечает, что все это выяснилось благодаря циклу репортажей The Times о миграционном кризисе. "На страшных кадрах, выложенных в "Фейсбуке", запечатлены истощенные и травмированные мигранты, в основном сомалийцы и эфиопы, которые, столпившись в бетонном подвале, описывают издевательства над ними и умоляют спасти им жизнь. IOM заявила, что отрывки из видеозаписи посылались родственникам пленников в виде зашифрованных сообщений по WhatsApp наряду с требованиями, чтобы те выплатили 8-10 тыс. долларов либо смирились с убийством своих близких", - говорится в статье. На кадрах запечатлен молодой сомалиец, лежащий на полу. На спине у него тяжелый бетонный блок. "У меня просили 8 тысяч долларов, - сказал он. - Они выбили мне зубы. Сломали мне руку. Я нахожусь тут 11 месяцев. Последние три дня они кладут на меня этот камень. Это мучение". "Фейсбук" также раскритиковали за то, что компания не препятствует контрабандистам людей рекламировать их услуги. Она не выискивает такие объявления активно, а лишь рассчитывает, что рядовые пользователи пожалуются модераторам. Источник: The Times