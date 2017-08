25 августа 2017 г. Орен Дорелл | USA Today Breitbart и другие сайты альтернативных правых - любимцы российских пропагандистских усилий "На фоне расследования российского вмешательства в последние американские президентские выборы российская пропагандистская сеть в Twitter, нацеленная на американскую публику, систематически распространяет ссылки на Breitbart и на другие крайне правые или конспирологические сайты, которые поддерживают президента Трампа и разносят демократов", - сообщает Орен Дорелл в американском издании USA Today. Как говорится в статье, сайты, которые включают True Pundit, The Gateway Pundit и Imperisalist U - регулярно встречаются в списки "топовых доменов", которые продвигает сеть из 600 аккаунтов в Twitter. За ней наблюдает Германский фонд Маршалла в США, который отслеживает российскую дезинформацию и пропагандистскую кампанию, сосредоточенную на американских избирателях. Так, в четверг, согласно отслеживающему устройству, самые популярные домены, упоминаемые сетью за предыдущие 48 часов, включали True Pundit, российскую государственную телевизионную сеть RT, The Gateway Pundit, Fox News, новостное агентство российского правительства Sputnik News и Breitbart, передает автор. Главной функцией сети является массовое распространение месседжей, которые, как считается, приносят пользу Кремлю, но это не значит, что авторы сайтов разделяют те же цели, заявила изданию Лора Розенбергер, директор Альянса по защите демократии (Alliance for Securing Democracy), который создал проект по мониторингу для фонда. "Одно то, что их репостят органы информационных операций Кремля, не означает, что они являются частью кремлевских операций по дезинформации, - отметила Розенбергер. - Это просто означает, что что-то на этих сайтах - или много чего на этих сайтах - продвигает либо месседж, который Кремль пытается донести, либо то, что он пытается дискредитировать". Основатель сайта The Gateway Pundit Джим Хофт назвал проект "клеветническим сайтом крайне левых" из Фонда Маршалла (НКО, продвигающая трансатлантическое сотрудничество), сообщает журналист. "Конечно, у нас нет никаких связей с Россией, и у нас никогда не было никаких контактов с российскими чиновниками", - сказал Хофт. Он не отрицал, что русские массово распространяют его месседж, но заявил, что RT, как правило, освещает больше антиамериканских крайне левых новостей и персоналий, чем сюжетов о консервативных сторонниках Трампа, передает автор. Источник: USA Today