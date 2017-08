25 августа 2017 г. Лоуренс Норман | The Wall Street Journal ЕС собирается защищать свои компании от американских санкций "Внешнеполитические расхождения между ЕС и США увеличиваются, вынуждая лидеров Евросоюза снова задуматься над тем, как не допустить применения американских санкций против европейских компаний", - пишет The Wall Street Journal. "ЕС десятилетиями выступал против санкций США, которые европейцы считают экстерриториальными, - законов, позволяющих Вашингтону наказывать иностранные компании за ведение бизнеса с третьими странами, такими как Россия, Куба или Иран", - отмечает автор статьи Лоуренс Норман. Вопрос вновь возник этим летом, когда ЕС пригрозил - а потом отказался от этого - ответными мерами против антироссийских санкций США. Американский законопроект включал в себя возможные действия против европейских энергетических компаний, ведущих бизнес с Москвой, пишет корреспондент. "Эффективность немногочисленных возможностей Евросоюза противодействовать давлению США ограниченна, и они несут в себе риски, так что правительства ЕС ищут свежие идеи", - говорится в статье. "В последние годы напряженность из-за санкций уменьшилась, поскольку США и Европа все больше координировали санкции против иранской ядерной программы, насилия в Сирии и вмешательства России на Украине", - продолжает Норман. Но "это изменилось, когда Трамп пришел к власти. Координация внешней политики между Вашингтоном и Брюсселем ослабла. Решения по санкциям разошлись". Противостояние нынешнего лета из-за санкций против России закончилось, когда Трамп, подписав законопроект, заявил, что он не будет использован так, чтобы подорвать сотрудничество с европейскими союзниками, и что необходимо не допустить "непреднамеренных последствий" для компаний. До этого чиновники ЕС обсуждали законодательные возможности, прежде всего - применение "блокирующего постановления ЕС" (Blocking statutes от 1996 года), которое разрешает европейским компаниям не подчиняться определенным решениям США по санкциям и предлагает компенсацию за американские штрафные меры, пишет автор. Blocking statutes был эффективен для сохранения незначительных экономических связей Европы с Кубой в 1990-е годы, но он бы оказался гораздо менее действенным в деле защиты бизнеса с Россией, заявил немецкий чиновник, имеющий хорошее представление о вопросе. Многие европейские энергетические гиганты с российскими контрактами не стали бы рисковать лишением доступа на американский рынок, говорится в статье. "Самой вероятной претензией ЕС, по мнению некоторых экспертов по закону о санкциях, могло бы стать обвинение США в том, что они нарушают свои обязанности в ВТО по процессу либерализации услуг, угрожая исключить европейские фирмы из финансовой системы США", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal