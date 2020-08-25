Догадки строились десятилетиями: была ли "фройляйн Неизвестная" дочерью царя Анастасией?

"В 1920 году в Берлине появилась молодая женщина, утверждавшая, что она является дочерью убитого российского царя. Жадные до сенсаций жители Берлина пребывали в восхищении, однако сомнения возникли с самого начала. Была ли история правдой?", - задается вопросом немецкий журнал Focus.

"Это был солнечный день 17 февраля 1920 года, - повествует журналист Армин Фурер. - Вода в берлинском Ландвер-канале была, как и должно быть в это время года, ледяной. Однако это не помешало сотруднику полиции прыгнуть в канал, расположенный недалеко от Потсдамской площади, и спасти жизнь молодой женщине. Она спрыгнула с моста, называемого сегодня Бендлербрюке, и, очевидно, намеревалось положить конец своей молодой жизни".

"После того, как она восстановилась в близлежащей больнице, ее перевели в психиатрическую больницу Дальдорф, ведь хрупкая женщина стала для врачей загадкой, - пишет издание. - Казалось, она была душевнобольна, она не желала называть ни своего имени, ни происхождения, ни профессии. У нее было много шрамов, и к тому же бросалось в глаза, что у женщины отсутствовали резцы. (...) Так как никто не знал, как ее звали, в картотеке ее записали как "фройляйн Унбекант", "фройляйн Неизвестная".

"Спустя полтора года после ее спасения, осенью 1921 года, на тайну женщины, казалось, внезапно пролился свет, когда одна из сиделок листала журнал и увидела фотографию трех дочерей российского царя Николая II. 17 июля 1918 года, в подвале одного из домов Екатеринбурга царская семья была жестоко убита большевиками. Однако с тех пор упорно распространялись слухи о том, что одна из трех девочек выжила в смертельной акции".

Об этом слышала и сиделка, повествует Фурер. Когда ее взгляд упал на фотографию, у нее перехватило дыхание. "Когда "фройляйн Неизвестной" указали на сходство с фотографией, она тут же заявила, что является младшей из трех дочерей царя, а именно великой княжной Анастасией Николаевной Романовой. Она утверждала, что получила тяжелые увечья, но смогла убежать от расстрельной команды, считавшей ее мертвой. С помощью верного польского подданного она бежала из Екатеринбурга в Берлин. Отныне она позволяла обращаться к себе только "Ваше Императорское Высочество", - говорится в статье.

"(...) Историю подхватили газеты, а берлинцы жадно проглатывали все, что было связано с мнимой Анастасией. История была настолько красивой и увлекательной, что многие просто хотели верить молодой женщине. Им не мешал даже факт, который, в общем-то, должен был насторожить: женщина не говорила ни слова по-русски. Хотя это был ее родной язык. Многие считали ее объяснение оправданным: по ее словам, она не хотела, используя русский язык, вспоминать об ужасах, которые пережила в России".

"Также и российская знать, остававшаяся в эмиграции верной царю, с удовольствием верила этой истории, ведь она давала им надежду, что однажды Романовы, возможно, все же вернутся на российский престол".

"Наконец, в 1927 году появились сильные сомнения. В тот год женщина по имени Дорис Вингендер также листала журнал и наткнулась на иллюстрированную статью о мнимой царской дочери. Она была крайне удивлена и уверена: изображенной в журнале молодой женщиной ее возраста была бывшая квартирантка ее родителей. Женщину звали Франциска Шанцковская и в 1919-1920 годах она жила в доме, который сдавали в аренду родители. (...) Но в конечном итоге она бесследно исчезла и 9 марта 1920 года была объявлена без вести пропавшей. (...) Загадочной историей занялась полиция, которая вскоре нашла брата и сестру Франциски Шанцковской. Сомнений в их родстве с мнимой дочерью царя не было. Затем и бывшая няня Анастасии заявила, что женщина в Берлине абсолютно точно не является Анастасией".

"Эта версия была подкреплена и расследованием частного детектива, которого нанял бывший великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский. Эрнст-Людвиг был братом убитой императрицы, и он с самого начала не верил в историю неизвестной молодой женщины. Согласно расследованию, женщина была родом из маленькой деревни в Западной Пруссии".

"(...) Однако мнимая Анастасия оставалась непоколебимой в своих утверждениях. В 1938 году она даже обратилась в суд, чтобы доказать свое происхождение из семьи Романовых. Год спустя в связи с началом Второй мировой войны рассмотрение дела было приостановлено".

"В 1968 году она переехала в США и уже называла себя Анной Андерсон. По ту сторону Атлантического океана она вышла замуж за американского миллионера и историка Джона Икотта Манахана. Мужчина, который был младше супруги на 20 лет, верил в ее историю до конца своих дней", - отмечает издание.

В 1970 году был завершен судебный процесс, возобновленный Андерсон. Согласно решению суда, Андерсон не являлась дочерью царя. "До своей смерти она прожила в штате Вирджиния еще шесть лет, в окружении 29 собак и 100 кошек, будучи душевнобольной и запустившей себя. Но и после решения суда она оставалась при своем убеждении. Однако, если и были сомнения в ее действительном происхождении, их в 1993 году окончательно развеял сделанный ДНК-анализ".

"Так современная наука окончательно разгадала эту тайну. (...) И история чудесного спасения царской дочери от большевистских опричников осталась лишь сказкой", - пишет Focus.