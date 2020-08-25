Запад должен ответить санкциями на покушение на убийство Алексея Навального

"Покушение на отравление лидера российской оппозиции должно повлечь за собой целенаправленную реакцию. Нельзя вводить в эксплуатацию и газопровод "Северный поток-2" через Балтийское море", - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

"Что это за глава государства, который срочно отправляет свою жену после тяжелого ДТП в Германию за счет немецкого банка, а годы спустя позволяет своим ведомствам держать в собственной стране отравленного лидера оппозиции так долго, насколько это возможно? Речь здесь идет о Владимире Путине, его бывшей супруге Людмиле и российском борце с коррупцией Алексее Навальном", - пишет автор статьи.

"Что чаще всего происходило после обнаружения кровавого следа политических убийств, который тянулся от Москвы через другие российские города вплоть до Лондона, Солсбери или парка Малый Тиргартен в Берлине? Кукловоды этих заказных убийств и отравлений не были выявлены и осуждены. Наоборот, предполагаемых наемных убийц Кремль награждал орденами и даже возвышал депутатскими мандатами", - говорится в статье.

"Путин бесцеремонно показывает Западу, на что он способен. Что он может устранять оппозиционеров и перебежчиков, как и где захочет. Будь то Москва, Лондон, Берлин или Томск. А яд, радиоактивные вещества или вещества нервно-паралитического действия, запрещенные международным сообществом и официально Россией, используется, чтобы не просто устранить врагов, но и сделать так, чтобы они жалко умирали в особых муках".

"(...) Изолировать и эффективно подвергнуть санкциям крупное государство, владеющее большой частью всей производственной цепочки, от железной руды до автомобилей, действительно трудно. Но лишь высказывать в пустоту возмущение и затем в очередной раз позволять России, которая также взломала компьютерные системы бундестага, обвести себя вокруг пальца - этого более недостаточно", - указывает Брюггманн.

"Есть санкции, которые, как уколы иглой, правильно причиняют боль: ведущим силовикам России, главам так называемых силовых министерств, обороны и внутренних дел, влиятельным руководителям спецслужб и другим лицам нужно запретить въезд в страны Евросоюза. Их, членов их семей и их обучающихся на Западе детей нужно лишить права проживания там, наложить арест на местную недвижимость".

"Это меры, которые причинят ущерб приспешникам шефа Кремля, но не широким слоям населения. Они коснутся тех, кто постоянно ведут антизападную кампанию, но владеют особняками на Лазурном берегу, Ривьере, в Лондоне и имеют паспорта Мальты, Кипра и Румынии. Если лишить их этих прибежищ за границей и, еще лучше, западных люксовых автомобилей и яхт, это нанесет по ним жесткий удар", - полагает издание.

"Работающие на износ люди в России увидят, что Запад, имея на то веские основания, держит в фокусе своего внимания лишь отдельных, ненавистных большой части населения коррумпированных политиков. Они увидят, что Запад теперь не беззубо лает, а прекращает миндальничать в отношениях с Москвой".

"Есть и особый немецкий яд для устрашения Москвы: продвигаемое Берлином в ЕС строительство российского газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море должно быть остановлено на последних метрах. (...)На таких энергетических проектах, как "Северный поток-2", Россия зарабатывает деньги, которые нужны ей и для финансирования своего аппарата угнетения. А меньшая энергетическая зависимость от Востока защитит и от российской мести за новые и жесткие санкции", - резюмирует Handelsblatt.