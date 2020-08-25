Франция: уязвимое начало учебного года в условиях коронавируса

"(...) Возвращение сотрудников в крупные города, а значит, и на транспорт - а главное, возвращение учеников в школы и колледжи представляет угрозу ускорения развития эпидемии. Особенно после школьных каникул, отмеченных во многих регионах ослаблением мер бдительности в отношении коронавируса", - пишет Le Figaro.

"После трех месяцев снижения циркуляции вируса в течение пяти недель наблюдается явный рост числа заражений во всем мире и активный рост на некоторых территориях", - предупредил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете JDD. В субботу органы здравоохранения зарегистрировали 3602 новых положительных тестов на коронавирус, вслед за данными за прошлую неделю: 4771 новый случай в четверг и 4586 в пятницу. Это уже тенденция", - отмечает автор статьи.

"(...) Вернувшись в Елисейский дворец, Эммануэль Макрон, как и в марте, очутился перед лицом угрозы эпидемии. Но о возвращении ко всеобщему карантину речи не идет. "Мы не собираемся закрывать наши страны, но нам придется жить с этим вирусом, следя за тем, чтобы он не распространялся более быстро и не затрагивал пожилых людей, которые являются самыми уязвимыми", - предупредил президент Республики на прошлой неделе, когда он принимал канцлера Германии Ангелу Меркель в форте Брегансон. Однако Эммануэль Макрон не исключил возможности прибегнуть к целевым повторным ограничительным мерам, "если того потребует ситуация".

"(...) Мы ничего не запрещаем, - предупредил Эммануэль Макрон в четверг в интервью изданию Paris Match. - Мы хотим избежать излишней перегруженности (...) Но мы не можем остановить всю страну, потому что побочный ущерб от карантина является весьма значительным".

"Спустя более чем три месяца после окончания карантина глава государства определил последствия для экономики как катастрофические. Во втором квартале года валовой внутренний продукт упал на 13,8% после своего падения на 5,9% в первом квартале", - пишет Le Figaro.

"(...) Пытаясь остановить эту историческую рецессию, Эммануэль Макрон попросил свое правительство подготовить беспрецедентный план стимулирования в размере 100 млрд евро. В первую неделю сентября после начала учебного года премьер-министр должен представить его Совету министров", - указывает автор публикации.

"(...) Вызовы, связанные с началом учебного года, довольно многочисленны, - подчеркнул Эммануэль Макрон в пятницу перед своей беседой с Жаном Кастексом. - Наша с премьер-министром дорожная карта ясна: преодолеть кризис, продолжить действия, начатые с участием всех французов ".

"Словно лето было всего лишь небольшим отступлением в борьбе с коронакризисом", - резюмирует издание.