"Франция может разыграть свою карту в белорусском кризисе"

"В то время как страны Центральной Европы и Балтии по историческим причинам очень враждебно настроены по отношению к Москве, Франция должна воспользоваться возможностью белорусского кризиса, чтобы смягчить позицию Евросоюза по отношению к России", - утверждает Сильви Лемассон, специалист по Центральной и Восточной Европы, на страницах Le Figaro.

"Санкции, единогласно принятые главами государств и правительств Евросоюза против белорусской власти, маскируют глубокие разногласия. В противоположность позиции, занятой перед лицом украинского кризиса 2014 года, несколько западных канцелярий стараются пощадить Москву, которой есть что терять в переходный политический период в Белоруссии, который может выйти из-под ее контроля. Белоруссия во многом является последним оплотом оссии в ее сузившейся сфере влияния после распада СССР, краха Содружества Независимых Государств и расширения НАТО у российских границ", - говорится в статье.

"(...) Хотя Москва не делает пребывание Александра Лукашенко у власти необходимым условием для любого политического развития в Белоруссии, Владимир Путин следит за тем, чтобы очертить "красную линию", которую нельзя переходить: никакого прямого вмешательства со стороны Евросоюза в белорусские дела", - указывает эксперт.

"Предупреждение Кремля адресовано, прежде всего, странам Центральной и Восточной Европы, которые очень активно вовлечены в "цветные революции" в Грузии или на Украине, а также в поддержку белорусских оппозиционеров. Это касается Польши и ее отношений с различными белорусскими НПО или Литвы, оказавшей прием Светлане Тихановской, которая призывает Евросоюз к организации новых выборов. В глазах обществ, которые на протяжении веков находились под царским, а затем советским игом, Москва кажется источником постоянной угрозы", - отмечает Лемассон.

"Между тем, другие государства-члены Евросоюза больше не считают такую наступательную политику эффективной. Среди тех, кто ратует за диалог с Россией, особое место занимает Франция. В отличие от Германии, осторожной, но открытой для консультаций с Москвой (тем более, что она в настоящее время председательствует в Совете ЕС), и в отличие от Италии или Нидерландов, особенно заинтересованных в возобновлении торговли с Россией, Эммануэль Макрон сделал ставку на конструктивную перезагрузку диалога с Владимиром Путиным на основе многостороннего сотрудничества, культурно-политического, экономического и дипломатического" - анализирует автор статьи.

"Еще одна конкретная причина побуждает Париж пересмотреть последствия драконовских мер, принятых против России в 2014 году. Белорусский кризис также ставит под сомнение эффективность проекта ЕС "Восточное партнерство". Учрежденное в 2009 году на европейском саммите в Праге (под председательством Чехии) партнерство предназначалось для стабилизации внешних рынков Евросоюза, расположенных на его восточном фланге, и в целом, оно отдалилось от Франции, утратившей свои позиции после окончания эпохи холодной войны", - считает автор публикации.

"(...) В подобном развертывании европейской дипломатии Россия усматривает средство дальнейшего сокращения своей сферы влияния. Вышеградская группа (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) и страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) выставляют себя напоказ в качестве главных поборников этого партнерства, являющегося синонимом политического освобождения от Москвы", - рассуждает эксперт.

"Таким образом, белорусский кризис снова ставит на повестку дня вопрос о согласованности внешней политики Евросоюза. Франция была бы крайне заинтересована в активном участии в посредничестве для продвижения идеи об изменении баланса динамики партнерства, с тем, чтобы сделать его менее раздражающим для России", - полагает Лемассон.

"(...) У Парижа также есть веские основания проявлять прямой интерес к Белоруссии. (...) Сегодня есть молодое поколение белорусов, которые знают и любят наш язык, многие из них вовлечены в текущие события. Париж не должен гасить надежды на демократическое развитие в стране, которая по большей части неизвестна на Западе, но которая находится на перекрестке величайших трагедий континента и наиболее плодотворных культурных обменов в Европе", - резюмирует эксперт.