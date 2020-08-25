Антуан Флао: "Зимой мы окажемся под давлением более опасного и заразного вируса"

Эпидемиолог Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета, в интервью Le Figaro анализирует динамику эпидемии по всему миру.

"(...) Первая волна эпидемии на мировом уровне не закончилась, она все еще продолжается по всей Латинской Америке, где очень много случаев заболевания и смертности. В целом, она снижается в США с вариациями в разных штатах: кривая роста вышла на плато в Калифорнии, более выраженное снижение наблюдается во Флориде или Техасе. Индия также все еще переживает первую волну, которая остается на очень высоком уровне. Зато она завершилась в Нью-Йорке, Канаде и Западной Европе. Что касается Израиля и Австралии, то они уже стали свидетелями начала второго эпидемического эпизода. Обе страны отреагировали решительно, и Австралии удалось взять это под контроль, введя карантин в целом городе с 5-миллионным населением, таком как Мельбурн", - отмечает эксперт.

"(...) В то время как летом смертность в Западной Европе оставалась очень низкой, в таких странах, как Южная Африка, Аргентина, Бразилия или Чили, наблюдалась очень большая зимняя волна. Это подтверждает сильную сезонную составляющую этого вируса, которая проявлялась в Европе летом положительными результатами ПЦР-тестов в основном с бессимптомными случаями, не приводящими к госпитализации и смерти. Так что есть все основания опасаться сильней зимней вспышки. Когда летний тормоз будет отпущен, мы окажемся под давлением вируса, который зимой, судя по всему, станет более опасным и заразным", - указывает Флао.

"(...) Есть основания полагать, что регионы, наименее пострадавшие прошлой зимой, будут в большей опасности. В Австралии летняя волна обрушилась на Сидней, а отскок произошел в Мельбурне. Однако на данный момент это всего лишь рабочая гипотеза. Ученые не пришли к единому мнению по поводу порога, за которым будет достигнут коллективный иммунитет. От 60% до 70% по модели гриппа? Или, учитывая гетерогенность этого вируса, более 20%? Придут ли в действие явления перекрестного иммунитета? Дебаты пока не завершены. Лично я склоняюсь скорее к первой гипотезе, потому что были ситуации (например, на авианосце "Шарль-де-Голль"), когда эпидемия широко распространилась. Наличие небольшой части иммунизированной популяции вокруг нас, без сомнения, немного ослабит эффект второй волны и замедлит ее развитие, но этого тормоза, на мой взгляд, недостаточно, чтобы заблокировать эпидемию", - считает эпидемиолог.

"(...) Мы стоим перед лицом одной из самых смертоносных пандемий в истории с очень высокой смертностью среди пожилых людей (сравнимой со смертностью от Эболы для возраста после 80 лет), впечатляющим разнообразием клинических форм и огромными трудностями для государств в плане взятия ее под контроль. На данный момент, это кластерная эпидемия, но она может распространиться на все сообщество, как это произошло в Мельбурне, где одна семья распространила вирус по всей стране. В ожидании вакцины можно надеяться на то, что после этой зимы значительная часть населения будет иммунизирована, и что способность вируса к распространению будет ограничена", - резюмирует собеседник издания.