"С субботы известный критик Кремля Алексей Навальный проходит лечение в берлинской клинике Charité. Врачи уже выявили признаки отравления. Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас требуют убедительного расследования дела", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Они "настоятельно призывают" российские ведомства "расследовать это дело до последней детали - и на основе полной прозрачности", заявили Меркель и Маас. По их словам, "необходимо установить и привлечь к ответу ответственных лиц", - передает издание.

"Мы надеемся, что господин Навальный сможет полностью выздороветь. Мы также направляем добрые пожелания его семье, которая проходит через тяжелое испытание", - написали Меркель и Маас. Имя президента России Владимира Путина в заявлении не упоминается", - отмечает Der Spiegel.

"Также и Евросоюз требует исчерпывающего расследования предполагаемого отравления критика Кремля Алексея Навального. "Российские власти должны незамедлительно инициировать независимое и прозрачное расследование", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, опубликованном вечером в понедельник".

"Хотя сильное подозрение уже имелось, то, что об отравлении можно говорить с уверенностью, шокирует и демонстрирует отвратительную политику российского руководства, - заявил в разговоре с Der Spiegel Норберт Реттген, председатель комитета бундестага по внешней политике и кандидат на должность председателя партии ХДС. - За несколько дней до покушения на убийство Навальный находился под тщательным наблюдением со стороны российской спецслужбы. Политика отравления состоит в том, чтобы коварным образом устранять оппозиционеров и направлять явный сигнал всем российским гражданам: тот, кто придерживается оппозиционных взглядов в духе демократии, рискует своей жизнью. Любая наивность и преуменьшение значимости происходящего, что постоянно рекомендуется в том числе и в Германии в отношениях с Россией, неуместны".

"Теперь для каждого очевидно, что в подобного рода покушениях на убийство и убийствах есть система", - заявил в интервью Der Spiegel Омид Нурипур, эксперт партии "зеленых" по внешнеполитическим вопросам. По его словам, это новый инцидент в ряду случаев, при которых ответственные лица, по-видимому, не останавливались ни перед чем. Этому, по словам политика, нужно положить конец. При этом неоднократно нарушался и территориальный суверенитет других государств, отметил Нурипур. "После покушения в Солсбери британцы обратились в Совет ЕС, после убийства в Тиргартене правительство ФРГ этого не сделало. Настало время сделать это, тем более что у Германии, председательствующей в Совете, есть для этого хорошая возможность", - указал политик".

"Команда Навального обвинила российских врачей в том, что они действовали под давлением властей. "Они тянули до последнего, до того момента, когда в организме Навального, вероятно, уже было бы невозможно определить яд", - сказала в интервью Der Spiegel соратница Навального Любовь Соболь".

"Политик из партии "зеленых" Нурипур призывает Европу "при всей необходимости диалога с Россией найти общий сильный ответ на этот бесчеловечный поступок". К тому же, по его мнению, правительству ФРГ нужно пересмотреть свое отношение к газопроводу "Северный поток-2". "Я считаю, федеральное правительство должно наконец изменить свои взгляды в этом вопросе и изучить, может ли такое углубленное экономическое сотрудничество, осуществляемое также в ущерб другим партнерам по ЕС, иметь смысл на фоне этих событий", - передает издание слова политика.