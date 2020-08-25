Эксперт по спецслужбам: "Я уверен, что Путин лично отдал приказ об отравлении Навального"

Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, предположительно стал жертвой отравления. В интервью журналу Stern Вольфганг Кригер, историк и профессор Марбургского университета и один из ведущих экспертов Германии по спецслужбам, поясняет, кто мог отдать приказ об отравлении и какая стратегия за этим скрывается.

"Я уверен, что Путин лично отдал приказ об этом покушении, - заявил собеседник издания. - Абсолютно немыслимо, чтобы подобное было осуществлено без его разрешения. Иначе это означало бы, что Путин не контролирует свои спецслужбы. Тогда ему пришлось бы самому бояться своих агентов и не спать спокойно по ночам. Путин сам является профессионалом в делах спецслужб и никогда не допустил бы таких своевольных действий. Идея о том, что его спецслужбы могли действовать по собственной инициативе, в данном случае абсолютно нелепа".

Рассуждая о том, почему покушение на Навального было совершено именно сейчас, эксперт указал: "Решающий импульс дала здесь Белоруссия. Навальный открыто заявлял, что протесты в Белоруссии дают надежду и России. Он призывал россиян взять пример с соседей, выйти на улицу и поставить режим под вопрос. Путин этого боится. Он не хочет допускать этого ни при каких обстоятельствах. (...) К тому же на сентябрь в России запланированы региональные выборы. Отравление Навального - это кампания по запугиванию".

"Навальный - лишь одно звено во всей этой игре, хотя и очень важное. Ведь подобного рода покушение на оппозиционера всегда является сигналом. Если человека хотели бы лишь устранить, его можно было бы просто застрелить. Но этого сделано не было. Вместо этого избран метод, с помощью которого можно продемонстрировать всему миру: Кремль повсюду. Кремль следит за каждым. И люди, выступающие против Кремля, живут в опасности. Таков посыл этого покушения", - считает Кригер.

"Смерть Навального посчитали бы целесообразной. Однако она не была основной целью. Решающее значение имело желание продемонстрировать свою власть. Об этом свидетельствует, например, и публикация отчета ФСБ, описывающего поминутную слежку за Навальным. (...) К сожалению, в том, что Путин противодействует оппозиционерам, применяя яд, нет ничего нового. Тем не менее за границей никто не сможет сказать: Путин виновен. Ведь отсутствует не вызывающее сомнений письменное доказательство. Но его, вероятно, и не существует, ведь такие приказы, как правило, отдаются устно", - отметил собеседник издания.

"По этой же причине Путин так эффектно разрешил транспортировать Навального в Германию. Это послание Западу: посмотрите, я настолько могущественен и силен, что даже могу себе позволить, чтобы факт отравления был доказан. Это часть его стратегии. Мой режим настолько стабилен, что я даже могу себе позволить выезд Навального из страны. Таково послание Путина в наш адрес", - считает эксперт.